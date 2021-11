Odpoví mi někdo?

V neděli na pražské Letenské pláni proběhlo další nebezpečné divadlo. Na dva až tři tisíce lidí bez roušek a při nedodržování potřebné vzdálenosti se tady shromáždilo a vyhlásilo svou válku opatřením vlády majícím obyvatelstvo ochránit před šířením koronaviru, nošení roušek a očkování. Známí »antirouškaři«, jako je exposlanec Volný, zpěvák Landa, šéfka Trikolóry Majerová Zahradníková či předseda kontroverzního uskupení Vandas, tu pod českými prapory údajně bojovali za svobodu. Prý, jak řekla zmíněná paní předsedkyně, »ženou nás zpět do totalitního režimu«. Spolek Otevřeme Česko a Chcípl PES tu otevřeně za přítomnosti nečinné policie proklamoval neposlušnost zákonům. Jen jednou policisté bojící se jinak zasáhnout, zasáhnout přece jen museli. To když byli napadeni lidé u očkovacího střediska. I ten útočník tak jistě »proklamoval svoji svobodu«.

A že nebyl důvod, aby policisté zasáhli? Ty chybějící roušky a nedodržené vzdálenosti stejně jako přesahující počet shromážděných než bylo povoleno, není dostatečným důvodem? Kdy tedy státní moc uzná, že důvod takové ochrany je? Bylo by možné, aby se něco podobného stalo za první republiky? Tehdy jen za křik »chceme práci« demonstrujícím, či stávkujícím, dostalo se doslova »olova«. A tato doba je nám dnes příkladem.

Nemohu ani přejít výzvy, které napsané nad hlavami nám zachytil novinový fotograf. Pomíjím ty, na nichž byly nápisy »Svoboda« či »Braňme své děti«, ale nemohu se nezastavit u nad hlavou vztyčeného nápisu »Máme toho dost«, a dokonce takového, jako je »Očkovat se? Přes vaše mrtvoly«. Ano, čtete správně. Ne »naše«, ale »vaše«, tedy mrtvoly nás ostatních, kteří bráníme šíření koronaviru tím, že posloucháme, i když přiznávám, že někdy i méně logická opatření. Tím chráníme nejen sebe, ale také je, účastníky podobných akcí, antirouškaře a odmítače očkování.

Ptám se proto znovu: Kam až státní moc nechá dojít podobné provokace, jež již jsou na hranici s fašismem? Nebo je stále normální neposlouchat zákony a opatření, které vyžaduje situace? Je už opravdu státní moc tak paralyzovaná, že se bojí zakročit? Kam jsme se to dostali od polistopadových slibů Václava Havla? Jen ke květinovým show na pražské Národní třídě při každoroční připomínce 17. listopadu? To opravdu se budeme muset začít bát, protože před tzv. demokraty nás ostatní policie nedokáže ochránit? Zasáhnout přece mohla, shromáždění rozpustit, důvodů bylo víc než dost. Proč to neudělala? Odpoví mi někdo?

Růžena DOMOVÁ