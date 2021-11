Sociopatické chování

Stošedesátosmička České televize se věnovala státnickému projevu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové ke koronaviru v situaci, kdy Slovensko dosáhlo nelichotivého světového prvenství v množství nových nákaz na COVID-19 na 100 000 obyvatel.

Tvůrčí tým 168 hodin klíčové sekvence projevu Čaputové nabídl zejména proto, že situace u našich východních bratří (a sester) sedí na aktuální českou situaci úplně stejně, podle všeho už jsme mezitím to nejhorší celosvětové postavení od SR navíc převzali. A to ještě v »rebelských« státech (které musí zpochybňovat protipandemická opatření už tak nějak z trucu, abychom měli na co nadávat jako rowdies na fotbalových stadionech) nezaúřadovala nová mutace zvaná omikron. Mutace, která novodobou španělskou chřipku klidně může proměnit v novodobý mor – pokud ji nepřemohou dosavadní očkovací preparáty.

V sesterském pořadu 168 hodin, nováckých Střepinách, byly zase reportáže z nemocnic, kde zdravotníci pomalu nostalgicky zavzpomínali na loňské covidové vlny, kdy jim lidé posílali srdíčka a pozitivní vzkazy – jak jsou s nimi a obdivují jejich nasazení v polních podmínkách boje s covidem. Letos místo srdíček lékaři i zdravotní sestry dostávají od odpíračů a popíračů nenávistné maily a je jim leckdy dokonce vyhrožováno smrtí.

Důvod? Alarmistická shoda těchto odborníků a v plné nahotě zobrazovaná videa toho, co všechno »pěkného« neočkované a protipandemická opatření ignorující nezodpovědné sobce taky může potkat! Ona pravda holt bolí.

Jasně, že lze mít pochopení pro to, že pro mnohé jsou další nouzové stavy a lockdowny v podstatě likvidační, ale do téhle situace jsme se dostali sami. Svou nezodpovědností a nedodržováním zcela správně preventivně nikdy nezrušených opatření z kategorie 3 či 4 R (včetně rozumu). Právě ten rozum totiž velí, jak v neděli u Václava Moravce připomněl prezident České lékařské komory Milan Kubek, zavést v naší situaci lockdown co nejdřív, protože o to kratší dobu potom bude trvat a o to menší ekonomické a jiné dopady bude mít!

Nevím, jestli jsem to tu už jednou nepsal, ale v tomto případě platí ono známé rčení o opakování coby matce moudrosti. Ruský prorežimní kanál Rossija 1 nedávno označil odmítání očkování za sociopatické chování. »Je to proti společnosti, proti sociálnímu státu!« zaznívalo od odborníků, zatímco ruští občané ujížděli před lockdowny na dovču do luxusních resortů ven, na Krym či do Krasnodarského kraje.

Do pr… práce, přestaňme se už chovat jako malé rozjívené děti, jako šílenci, a rozpomeňme se na to, že jsme národem největších hlav a hlaviček. Takový přece nebude skákat na lep populistickým šmejdům!

Roman JANOUCH