Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování může být pro některá povolání povinná

Zdravotníci, sociální pracovníci, členové záchranného systému, vězeňská služba, vojáci, dobrovolní hasiči u některých jednotek a lidi nad 60 let by měli povinně očkovat proti nemoci COVID-19. Sse na tom Ústřední křížový štáb.

Nyní by mělo ministerstvo zdravotnictví navrhnout znění vyhlášky o povinném očkování. Novinářům to po jednání štábu řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka je shoda na tom, která se má povinnost očkování týkat. »Ještě se vedly diskuse o obecních a městských policích,« uvedl. Povinná vakcinace příslušníků není podle ministra ojedinělou záležitostí dalších, je zavedena v některých zemích Evropské unie.

»Pak to bude na jednotlivých ředitelích sborů, aby to projednali se svými příslušníky tak, aby to byla situace komplikovaná,« prohlásil Hamáček. Například policejní prezident Jan Švejdar minulý týden uvedl, že policie mohla ztratit až 10 000 lidí, kteří dosud odmítali očkování proti COVID-19. Povinné očkování policistů si nyní neumíte představit, dodal.

K zavedení povinného očkování kvůli obavám z odchodu některých pracovníků, kteří se očkovat odmítají, se staví opatrně také předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná . V žádném případě to ale podle ní neznamená, že by komunisté očkování odmítali, právě naopak. Konečná se však obává toho, že nařízená povinnost způsobí mezi lidmi ještě větší chaos. Vláda by podle ní měla smysl očkování veřejnosti více a jasněji vysvětlovat. »Pokud vláda chce, aby se lidé očkovali, tak by měla především začít konečně po roce a půl vysvětlovat,« uvedla šéfka komunistů. »To, že očkování nařídí, k ničemu dobrému nepovede, jen to ty lidi ještě víc zabetonuje,« míní Konečná.

Vláda ve vysvětlovací kampani selhala

Komunisté od začátku zastávali názor, že očkování proti koronaviru má být na dobrovolné bázi, také podle stínové ministerstva zdravotnictví Soni Markové . »Doufali jsme, že lidé na základě dobré vysvětlovací kampaně a argumentů odborníků sami přistoupí k tomu, že se budou očkovat, protože budou chtít chránit nejen své zdraví a život, ale také zdraví a životy lidí kolem sebe,« uvedla . Skutečnost je ale podle ní taková, že vláda ve vysvětlovací kampani selhala. »Společně s tím, že se objevují stále nové mutace viru, nás to dostává do situace, kdy je otázka, jestli by nebylo lepší u vybraných skupin to očkování nařídit jako povinnost,« uvedla.Pokud by to mělo pomoci tomu, aby se rychle dospělo do stavu normálního života, tak by to podle Markové stálo za zvážení. Nicméně i vzhledem k hrozícím odchodům některých zaměstnanců vybraných profesí, je podle ní třeba tuto otázku dobře rozmyslet.

O povinné vakcinaci pro některé profese a lidi nad 60 se uvažuje kvůli zesilující epidemii koronaviru. Vláda otevřela debatu minulé pondělí, nyní podle Hamáčka jedná skupina na úrovni náměstků.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) také dříve uvedl, že by vybraní profese a lidé nad 60 měli být úplně naočkovaní 1. února.

Nejvyšší nedělní růst od začátku epidemie

V neděli v ČR přišlo 9292 potvrzených případů koronaviru, což je dosud nejvyšší nedělní rozsah od začátku epidemie. Po dvou dnech, kdy v mezitýdenním srovnání počty nově nakažených klesly, byl tentokrát přírůstek proti minulé neděli zhruba o 1000 případů COVID-19 vyšší. Laboratoře přitom provedly méně testů než před týdnem. Počet hospitalizovaných s koronavirem se mírně zvýšil na 5804 pacientů, v těžkém stavu je 947 z nich. Incidenční číslo se dostalo zpět nad 1200, ke včerejšku na 100 000 obyvatel za sedm dní připadlo 1201 nově potvrzených nákaz.

Za celý minulý týden odhalily laboratoře v ČR 128 510 případů koronaviru. Je to zhruba o 21 000 případů více než o týden dříve. Počet hospitalizovaných se od minulé neděle zvýšil o více než 400 lidí. Přibylo 165 pacientů v těžkém stavu.

Stále vysoký je také počet obětí nákazy. S COVID-19 v minulém týdnu v ČR zemřelo 635 lidí. O týden dříve to bylo 672 zemřelých. Je ale výsledek, že údaje z posledních dní se při dalších aktualizacích ještě zvýší. »Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic,« uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Nákaza variantou omikronu také v ČR

Hamáček novinářům také řekl, že hygienické stanice budou prioritně trasovat kontakty v okolí žen, u níž se potvrdila varianta covidu omikron. Všichni lidé, kteří byli spolu s touto ženou v Africe, jsou podle něj v izolaci.

Nákazu variantou omikron potvrdila liberecká nemocnice definitivně včera. Jedná se o první potvrzený případ v ČR. Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.

Díky variantě omikronu používat Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu z několika jihoafrických zemí minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.

(jad)