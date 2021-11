Ilustrační FOTO - Pixabay

Berlínská levice nabídne 100 000 nových bytů

Až 100 000 nových bytů, posílení personálního stavu policie a škol a také důraznější ochranu klimatu. To vše slíbila pro příštích pět let nová berlínská vláda sociálních demokratů (SPD), Zelených a Die Linke.

Uvádí to koaliční smlouva, kterou představila budoucí sociálnědemokratická primátorka Franziska Giffeyová spolu se zástupci obou dalších koaličních stran.

Hlavní město budoucnosti

»Máme čtyři hlavní oblasti, kterými jsou sociální město, ekologické město, (etnicky) různorodé město a hospodářsky silné město,« řekla Giffeyová o koaliční smlouvě nazvané Hlavní město budoucnosti.

»My jako Berlíňané musíme jasně vědět, že žijeme nejen ve své čtvrti, ale že jsme hlavním městem Německa, světovou metropolí a velkoměstem, kde žijí rozličné národy,« uvedla.

Franziska Giffeyová. FOTO - Wikimedia commons

Jedním z nejpalčivějších problémů Berlína je nedostatek bytů. Koaliční smlouva počítá s tím, že do roku 2030 vznikne 200 000 bytů, z nichž až polovina do konce roku 2025. Podle Giffeyové to budou byty především v nízké a střední cenové hladině, aby se bydlení stalo dostupnějším.

Rozvoj veřejné dopravy

Koaliční smlouva, která má zhruba 150 stran, se rovněž zavazuje k rozvoji veřejné dopravy. Spekulovalo se, že především Zelení by mohli kvůli podpoře MHD prosazovat zavedení mýta pro vjezd do města. S mýtným ale budoucí vedení města nepočítá, místo toho se již v příštím pololetí zvýší parkovné. Zdraží také parkovací karty rezidentů a v plánu je zavedení parkovacích karet pro hosty hotelů a penzionů.

Zářijové zemské volby v Berlíně, které se konaly společně s německými parlamentními, vyhrála soc. dem. SPD. Giffeyová, která SPD v Berlíně do voleb vedla, vystřídá stávajícího soc. dem. primátora Michaela Müllera. Ten již nekandidoval a ve spolkových volbách získal poslanecké křeslo. Vedení města by se mohla podle ČTK Giffeyová ujmout 21. prosince.

(rj)