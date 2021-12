Lidé mají objektivní pocit, že jim lžou

Koncem minulého týdne jsem si připadal jako v telefonní ústředně, měl jsem mnoho elektronické pošty, SMS zpráv a volala mně spousta rozezlených lidí, známých, přátel, ale i dalších lidí, převážně fotbalových a hokejových fandů, s jedním jediným dotazem:

»Nechali jsme se očkovat, máme za sebou už dvě dávky (na třetí se chystám), a teď se najednou dozvíme, že nás do hlediště může jen tisícovka. Co je to za logiku? Ty vakcíny nefungují? Nebo jak tomu máme rozumět? Jakou hru to s námi hrají, když pokaždé a každý z nich tvrdí něco jiného? Jsem pro ně jen kusem nebo číslem v evidenci pro píchání vakcín? Proč nám slibují nesplnitelné?«

Víte, nejhorší pro mne je, když ani sám, protože nejsem odborník na tento obor, neznám skutečnou odpověď, resp. takovou odpověď, která by byla korektní a do budoucna udržitelná. Faktem je, že stále více lidí objektivně pociťuje, že je zřejmě zneužíváno jakousi silou, která kdesi v utajení tahá za onen delší konec provazu. Vždyť ještě nedávno přece odborníci tvrdili, že uděláme očkováním tečku za koronavirem, že do hledišť stadionů budou smět jen očkovaní fanoušci, a to bez omezení. Nyní se jejich počet smrskl na tisícovku, a kdo ví, co dalšího přijde za pár dnů. Byl bych rád, kdyby mi na to někdo vážně odpověděl.

Vojtěch FILIP