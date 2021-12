Gazdík už úřaduje

Nově vybraný ministr školství Petr Gazdík nám, ač ještě nebyl ani jmenován ministrem, sdělil, že nová vláda zmrazí platy učitelům, protože prý na jejich zvýšení nebude mít. Zatím mluvil o třech měsících, ale známe to, tři měsíce uběhnou a kdo ví, co bude dál. Bývalý učitel matematiky a zeměpisu na »základce« v Bánově, později starosta malé podhorské obce Suchá Loz, vyrostl v průběhu let ve významného politika, který rozumí všemu. A přes problémy z malé školy v Bánově rozumí i celé problematice školství. Dokonce dle něho učitelé nemusí mít vystudovánu pedagogickou fakultu. To už samo o sobě o něčem vypovídá. V minulosti, a to je důležité také zmínit, do zmíněného ministerského křesla sedali vysokoškolští profesoři, kteří ve svém oboru leccos dokázali. Dnes znalosti a zkušenosti jsou zřejmě spíše na obtíž.

Jeho slova ovšem jsou velmi inspirující. Když si připomeneme stanoviska jeho kolegů od Starostů a nezávislých a ostatních spřátelených senátorů ze strany pětikoalice, pak je zde »nepatrný rozpor«. Senátoři z »pětky« se jednoznačně postavili za zvýšení platů členů Senátu, protože prý na přidání mají právo. Nadřeli se, chudáci. Musí být zaplaceni.

U Petra Gazdíka jde ovšem jen o školství. Obyčejný učitel musí vyjít s platem, který má, i když je třeba podhodnocen oproti jiným profesím. Senátor by ale, pokud by se mu plat zmrazil, žil na »pokraji hladu«, tedy i senátor od Starostů a nezávislých. No řekněte: Nechá se žít ze sto tisíc měsíčně a nějakého toho dalšího bonusu, který tu stotisícovku o nějaký ten tisíc zvyšuje? A to při stále stoupajících cenách. Přitom senátoři se tak snaží. Dokonce prezidenta kvůli svobodě a demokracii chtěli zcela demokraticky svrhnout. Nesvrhli. Nešlo to. Zeman jim šanci nedal. A tak nás aspoň rozkmotřili s Čínou.

Senát je pojistkou demokracie, tedy podle exprezidenta Havla. A proto si senátoři musejí přidat. Učitelé nehájí nic, nejsou současnou společností vážení, tak proč jim přidávat. Nejsou ani žádnou pojistkou demokracie.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně KV KSČM Jihočeského kraje