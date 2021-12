O Koněvovi a diplomatce, která »evakuovala Kábul«

V listopadovém zpravodaji městské části Praha 6 byl zveřejněn rozhovor s Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou, jež údajně měla evakuovat Kábul. Titulek je zavádějící, ale tak to bývá, když novinář chce přitáhnout pozornost čtenáře. Zmíněná dáma se podílela na vytvoření podmínek pro evakuaci našich diplomatů a spolupracovníků z Afghánistánu, tedy z Prahy. Nepochybuji o tom, že bylo mnohé třeba připravit i papírově, ale onu evakuaci přece jen uskutečnila především armáda a tým, který byl na velvyslanectví přímo v Kábulu. I proto prezident udělil medaili tamnímu velvyslanci, a nikoli paní Kuchyňové Šmigolové, v té době ředitelce Odboru amerických států a z této funkce zástupkyně náměstka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. Zaujala mě především odpověď na jednu z položených otázek. Nebyla k věci. Netýkala se Kábulu. Ale tázající ji zřejmě dostal za úkol položit. Proto i odpověď se vymykala obsahu rozhovoru, v němž ostatně také nepřevažoval »Kábul«. Týkala se odstranění sochy maršála Koněva, která tolik rozbouřila veřejnost, ruskou stranu a dodnes mezi lidmi rezonuje. Paní Kuchyňová Šmigolová odpovídala, zda zmíněná socha měla zůstat, nebo je dobře, že zmizela. Ocitujme si odpověď: »Z mého pohledu proti odstranění vůbec nic nemám, z pohledu diplomatky to mohlo být uděláno citlivěji. Ale věcně se proti němu nedá nic namítat. Koněv je úplně normální socha. Neumím si představit jakoukoli jinou zemi, která by se zajímala tímto způsobem o sochu svého generála. Třeba že by Spojené státy protestovaly, kdyby jim někde v zahraničí sundali sochu nějakého Američana?«

Je to skutečně tak, jak tvrdí paní diplomatka? To, že Spojené státy by neprotestovaly, je jasné. Není totiž proč z jejich strany protestovat. Kdyby však nějaký nový režim z politických důvodů odstranil v Plzni sochu generála Pattona a přitom tvrdil, že se vlastně na osvobození Československa nepodílel, hodně bych se divil. Nalézají si už dnes mnohé menší příčiny k protestům, či dokonce zásahům v jiných zemích, tedy těch, které si dovolily jít jinou než Státy určenou nebo jako »demokratickou« (proamerickou) cestou. Jde však o Koněva. Podle paní ředitelky jde o sochu nějakého generála. Jednoho z řady. Proč se o něj tedy zajímat? Nic přece neudělal, ničím se neproslavil, tedy pokud jde o naši vlast, proč tedy mu zde stál jeho pomník? Nesprávné otázky? Nikoli. Jen nesprávné odpovědi, a to jsem mírný v hodnocení toho, co nám jako vysvětlení paní diplomatka nabídla.

Koněv byl symbol! Symbol osvobození Prahy a dovršení osvobození celé republiky především Rudou armádou. Zásluhy Spojenců nepomíjím, ale hroby tisíců sovětských vojáků, které jsou ve všech okresech, na skoro každém hřbitově, převažují. Také do Prahy, ještě bojující, přijela Rudá armáda. Při cestě do našeho hlavního města jen v Praze a jejím okolí zahynulo na pět set sovětských vojáků. Netvrdím to jen já a marxističtí historici, ale zcela nedávno ve své knize i prorežimní autor Vladimír Liška (Éra hákového kříže) a boj, i když na Václavském náměstí se již tancovalo, s nacisty na řadě míst trval ještě do pozdních odpoledních hodin. I sem musely přijet sovětské tanky, aby učinily konec vraždění. A čtvrť paní diplomatky Praha 6? Tady ještě dopoledne 9. května se nacisté pokoušeli Rudou armádu zastavit. Také zde umírali sovětští vojáci, kteří nesli největší tíhu války. Za to, aby paní Kuchyňová Šmigolová se vůbec mohla narodit. Kdyby tomu tak nebylo, pak by Heydrich a další nacističtí vůdci prosadili svůj plán na likvidaci českého národa.

A Koněv? Jeho socha byla symbolem hrdinství rudoarmějců. Zosobněním všech, kteří nasazovali své životy i za nás. Taková je pravda, paní diplomatko, která jste »evakuovala Kábul«.

Jaroslav KOJZAR