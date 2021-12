Všechno to jinak vypadá…

Všechno to jinak vypadá, když se to jinak vezme! To je prastará pravda a moudrost. Musím přiznat, že jsem začal studovat IT, tedy programování, v době, kdy jsme šetřili počítač a nešetřili lidi. Ale ve všech úkolech a situacích bylo potřeba respektovat data, souvislosti a logiku, tomu jsem se nikdy nezpronevěřil.

A nechci tuto zásadu porušit ani dnes, kdy ji tak často porušují jiní, hlavně když prezentují pečlivě vybraná data. Vždy, ať jde třeba o změny klimatu či o epidemii covidu. Zde máme údajů přehršle, a jsou snadno dostupné na webech, přestože internet není zdarma a to pro každého, což byl jeden z mých osobních (ale nesplněných) programových cílů pro sněmovní volby. Kritizuji proto manipulativní výběr dat, aby byly dosaženy cíle a záměry leckterých novinářů – rozdělit a panovat. To je mimochodem také stará a osvědčená metoda a pravda.

Chci tedy upozornit jen na dvě čísla, která vypadají jinak, když se vezmou v souvislostech. V České republice je 411 nemocničních lůžek na sto tisíc obyvatel. To je asi o čtyřicet víc, než činí průměr EU. Nemáme se tedy za co stydět. Podle údajů z poloviny minulého týdne na nich leží 313 neočkovaných a 201 očkovaných pacientů s covidem, kteří vyžadují intenzivní péči. A to jsou právě ta dvě čísla, která mne zajímají.

Naše republika má 10,7 milionu obyvatel, ročně se narodí asi 100 tisíc dětí. Očkovat je možné děti až od dvanácti let, to je tedy asi 9,5 milionů lidí, tedy 88 % obyvatel. K dnešnímu datu je u nás naočkováno 6,5 milionu lidí (61 % obyvatel) a rovné tři miliony naočkovány nejsou. Z toho vychází, že na JIP leží 31 očkovaných a 104 neočkovaných na sto tisíc občanů. Třikrát tolik neočkovaných, a to je sakramentský a statisticky významný rozdíl. A bude ještě větší, když odečteme dva miliony, kteří covid prodělali. Není ani toto argument, aby se lidé dali očkovat?

Data se samozřejmě ze dne na den změní, ale tento poměr ne, a z toho je třeba vycházet. Rovněž z toho, že časovou účinnost současných vakcín nebylo možné ověřit, takže nemůže překvapit, že se očkování musí opakovat. Ani to není žádnou výjimkou, vždyť proti chřipce se očkuje každý rok.

Faktem ale je, že očkování a vše, co s ním i s covidem souvisí, je také ohromný byznys a kšeft, což by přeci ale nemělo nikoho v současném světě překvapovat. Vadí mi však a postrádám mravnost, která je prý nade vše. Chyběla už při politizaci výběru vakcín, i když jich byl nedostatek, a postrádám ji ve společnosti u nás i dnes, bohužel.

František BENEŠ