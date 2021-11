Ilustrační FOTO - Pixabay

Vakcína z Kuby může zachránit miliony životů

Velká část zpravodajství o Kubě se v předminulém týdnu soustředila na protivládní protesty, které se nakonec neuskutečnily. Méně se už věnovala něčemu, co má mnohem větší globální význam: vakcinačnímu tažení Kuby.

Po zoufalých 12 měsících, kdy uspěchané znovuotevření způsobilo vzedmutí pandemie, vrchol počtu úmrtí a ochromení země, úspěšný očkovací program tuto situaci otočil. Kuba je dnes jednou z mála zemí s nižšími příjmy, jež nejenže očkovala většinu své populace, ale jako jediná to dokázala vakcínou, kterou sama vyvinula. Sága naznačuje cestu vpřed pro rozvojový svět, který dál bojuje s covidem tváří v tvář pokračujícímu vakcinačnímu apartheidu řízenému korporacemi, a obecněji poukazuje na to, co je možné, když je lékařská věda oddělena od soukromého zisku.

Bezpečnější sázka

Podle Univerzity Johna Hopkinse v době psaní tohoto článku Kuba plně očkovala 78 % svých obyvatel, což ji řadí na 9. příčku na světě, nad bohaté země jako Dánsko, Čína a Austrálie (USA, kde je očkováno něco málo pod 60 % populace, jsou na 56. místě). Obrat od květnového zahájení vakcinační kampaně oživil štěstí země tváří v tvář dvěma šokům, způsobeným pandemií a zesilující blokádou USA. Po maximu téměř 10 tisíc nakažených a téměř stovce úmrtí za den se nyní obě čísla propadla. Jelikož 100 % obyvatel země přijalo do konce října aspoň jednu dávku vakcíny, Kuba 15. listopadu znovu otevřela hranice pro cestovní ruch, tedy pro zhruba desetinu své ekonomiky, a znovu otevřela školy. Řadí se tak mezi nízkopříjmové země, jež ale na rozdíl od Kuby dohromady naočkovaly jen 2,8 % všech obyvatel. Za to vděčí do značné míry hromadění vakcín rozvinutým světem a žárlivému střežení jejich patentových monopolů, které chudším zemím znemožňuje vyvíjet generické verze vakcín, jež byly vyrobeny v první řadě prostřednictvím veřejného financování.

Klíčem k tomuto výsledku bylo rozhodnutí Kuby vyvinout vlastní vakcíny, z nichž dvě – Abdala, nazvaná podle básně napsané hrdinou nezávislosti, a Soberana 2, španělsky »Svrchovaná« – nakonec v červenci a srpnu získaly oficiální regulační souhlas. Podle Vicenta Véreze Bencoma, mezinárodně uznávaného šéfa tamního Finlay Vaccine Institute, Kuba »vsadila na jistotu« tím, že na výrobu vlastních vakcín čekala déle. Tím se vyhnula závislosti na větších spojencích, jako je Rusko a Čína, a zároveň přidala nový komerční export v době pokračujících hospodářských těžkostí.

Tyto snahy už běží. Vietnam, kde bylo plně očkováno jen 39 % obyvatel, podepsal dohodu o nákupu pěti milionů dávek vakcín, přičemž Kuba jich nedávno poslala více než milion svému socialistickému spojenci, z nichž 150 tisíc bylo darováno. I Venezuela (32 % plně očkovaných) souhlasila, že koupí třídávkovou vakcínu v hodnotě 12 milionů dolarů a už ji začala aplikovat, zatímco Írán (51 %) a Nigérie (1,6 %) se dohodly, že budou s Kubou spolupracovat na vývoji vlastních domácích vakcín. Sýrie (4,2 %) nedávno jednala s kubánskými představiteli o vyhlídce, že učiní totéž.

Obě vakcíny jsou součástí souboru pěti vakcín COVID, které Kuba vyvíjí. To zahrnuje i vakcínu podanou nosem, jež postoupila do fáze II klinických studií, jednu z pouhých pěti vakcín na celém světě, které mají nosní aplikaci. Podle jednoho ze špičkových kubánských vědců by mohla být obzvlášť užitečná, prokáže-li se, že je bezpečná a účinná, vzhledem k průniku viru do nosní dutiny. Zahrnuje i posilovací injekci speciálně vyvinutou tak, aby fungovala pro ty, kdo už byli očkováni jinými vakcínami a která byla nedávno vyzkoušena na italských turistech. Od září se Kubě daří získávat souhlas Světové zdravotnické organizace (WHO) s jejími vakcínami, což otvírá dveře k jejich plošnému přijetí.

Jiná vakcína

Podle Helen Yaffeové, vedoucí lektorky ekonomických a sociálních dějin na Glasgowské univerzitě, je kubánská vakcína vedle země původu jedinečná několika aspekty. Jádrem problému je rozhodnutí Kuby usilovat spíš o tradičnější proteinovou vakcínu než o experimentálnější technologii mRNA používanou pro vakcíny na covid, s níž jsme se seznámili a která byla ve vývoji desítky let, než nástup pandemie vedl k průlomu. Kubánská vakcína proto může být uchovávána v lednici či dokonce jen při pokojové teplotě, na rozdíl od subpolárních teplot, které musí mít vakcína Pfizer. A teplotu mrazáku vyžaduje Moderna. »Na globálním jihu, kde obrovské množství obyvatel nemá přístup k elektřině, je to jen další technologická překážka,« říká Yaffeová. A přestože technologie mRNA, která se u dětí dosud nikdy nepoužívala, znamenala ve vyspělém světě prodlevu mezi očkováním dospělých a dětí – a znamená, že vakcíny pro děti do pěti let se stále vyvíjejí, Kuba od počátku usilovala o vytvoření vakcíny, již by děti brát mohly. Od tohoto měsíce jsou plně očkovány více než čtyři pětiny všech dětí ve věku od dvou do osmnácti let.

Zatímco v Latinské Americe a Karibiku byly od září zhruba dvě třetiny všech dětí vyloučeny ze školy, Kuba nyní znovu otevřela učebny. Gloria La Riva, aktivistka a nezávislá reportérka, která je po celý rok na návštěvě Kuby a od poloviny října pobývá v Havaně, popsala scénu v Ciudad Escolar 26 de Julio, když se rodiče a prarodiče vydali na znovuotevření školy:

»Pro rodiny je to velká věc. Každý cítí tu obrovskou pýchu.«

Síla neziskovosti

Je tu ještě jeden faktor, který kubánskou vakcínu odlišuje. »Kubánská vakcína je stoprocentně produktem veřejného biotechnologického sektoru,« říká Yaffeová. Zatímco v USA a dalších rozvinutých zemích se záchranné léky vyvíjejí převážně díky veřejnému financování, než se jejich zisky a distribuce nemilosrdně zprivatizují za účelem obohacení firem, kubánský biotechnologický sektor je plně vlastněn a financován z veřejných zdrojů. Kuba odkomoditizovala životně důležitý zdroj pro lidi – je to přesně opačný politický směr, než jaký jsme viděli v posledních 40 letech neoliberalismu. Kuba dává miliardy dolarů do vytvoření domácího biotechnologického průmyslu už od 80. let, kdy ji k tomu donutila kombinace propuknutí horečky dengue a nových ekonomických sankcí tehdejšího prezidenta USA Ronalda Reagana. Navzdory drtivé blokádě ze strany USA, které odpovídají za třetinu světové farmaceutické produkce, se biotechnologickému sektoru Kuby daří: vyrábí téměř 70 % ze zhruba 800 léků, které Kubánci spotřebují, a osm z 11 vakcín v národním imunizačním programu země a ročně stamiliony vakcín vyváží. Příjmy jsou reinvestovány do odvětví. »Všechny tyto vakcíny, které mají velmi velký dopad na vědu, jsou velmi drahé, pro zemi ekonomicky nedostupné,« prohlásil nedávno kubánský vědec Vérez Bencomo k rozhodnutí Kuby vyvinout vlastní vakcíny.

Toto odvětví je mezinárodně uznávané. Kuba získala 10 zlatých medailí od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) při OSN mj. za vývoj první vakcíny proti meningitidě typu B na světě v roce 1989. V roce 2015 se Kuba stala první zemí, jež eliminovala přenos HIV a syfilidy z matky na dítě, což byl důsledek retrovirálních léků, jež vyrobila, i robustního systému veřejné zdravotní péče. Tímto způsobem dokázala Kuba udělat nemyslitelné, vyvinout vlastní vakcínu a překonat velkou část vyspělého světa při překonávání pandemie, navzdory své velikosti a úrovni bohatství a navzdory politice soustředěného ekonomického škrcení nepřátelskou vládou u jejích břehů. Zásadní význam mělo i mezinárodní úsilí o solidaritu. Když blokáda USA znamenala na ostrově nedostatek injekčních stříkaček, což ohrozilo očkovací kampaň, vyslaly solidární skupiny jen z USA šest milionů injekčních stříkaček, přičemž mexická vláda jich poslala o 800 tisíc víc a dalších více než sto tisíc navrch od Kubánců v Číně.

Zdroj naděje

Přesto panuje kolem kubánských vakcín určitá nejistota. Jejich využití ve Venezuele se setkalo s námitkami tamních odborů pediatrických lékařů a lékařských a vědeckých akademií, a to na stejném základě jako u jiných kritiků, kteří tvrdí, že výsledky testování vakcíny nebyly podrobeny odbornému hodnocení a zveřejněny v mezinárodních vědeckých časopisech. Panamerická zdravotnická organizace vyzvala Kubu, aby výsledky zveřejnila. Vérez Bencomo viní mezinárodní společenství nepřátelské vůči Kubě. V září vznesl obvinění, že kubánští vědci jsou diskriminováni významnými časopisy, které v minulosti odmítaly podání Kubánců, zatímco pak publikovaly podobný výzkum z jiných zemí, a působí jako »bariéra, jež má tendenci přehlížet vědecké výsledky pocházející z chudých zemí«.

To jsou od celosvětově uznávaného vědce docela vážná obvinění. Vítěz kubánské Národní ceny za chemii a nositel zlaté medaile WIPO z roku 2005 Vérez Bencomo vedl tým, který s vědcem z Kanady pracoval na vývoji první polosyntetické vakcíny na světě, čímž vytvořil dostupnější injekci na ochranu proti Haemophilus influenzae typu B. Poté, co pomohl vyvinout levnou vakcínu proti meningitidě, mu bylo v roce 2005 zakázáno cestovat do Kalifornie, aby za vakcínu převzal cenu, přičemž ministerstvo zahraničí George W. Bushe považovalo jeho návštěvu za »škodlivou pro zájmy USA«. V roce 2015 z něj tehdejší francouzský ministr sociálních věcí a zdravotnictví učinil rytíře Čestné legie, pochválil jeho práci a označil za přítele Francie.

Kubánský odraz od pandemie sice naznačuje, že důvěra Kubánců a kubánské vlády ve vakcíny je na místě, ale může trvat ještě nějaký čas, než získají oficiální souhlas mezinárodní vědecké obce. Pokud k tomu dojde, prokáže to silné vyvrácení korporativně řízeného vakcinačního modelu, který dosud dominoval a který tvrdí, že v souladu s řečnickými pointami firmy Big Pharma může jen ziskově řízená konkurence produkovat takové zachraňující inovace, jaké svět zoufale potřebuje. A co je možná ještě důležitější, pro rozvojový svět to může být způsob, jak se konečně vymanit ze zajetí pandemie, z něhož se dnes, měsíce poté, co byly v bohatých zemích zavedeny vakcíny, nezdá rozvojový svět být o nic blíže úniku. Západní vlády se nadále staví proti výzvám globálního jihu, aby upustily od patentů na vakcíny a umožnily mu vyrábět či kupovat levnější generické verze, takže drtivá většina lidí na světě je stále zranitelná vůči viru. A paradoxně nás všechny ohrožuje, takovou situaci tato nevyvážená politika vytvořila. V tomto smyslu bychom měli všichni doufat, že se kubánské vakcíny osvědčí tak úspěšně, jak jsou si jisti tamní vědci.

Branko MARCETIC, Jacobin 22. listopadu

Překlad Vladimír SEDLÁČEK