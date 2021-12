Centrum pro dětský sluch Tamtam a Světový den štědrosti

Centrum pro dětský sluch Tamtam, které pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením v celé České republice, se zapojil do oslav Světového dne štědrosti a dobrých skutků, který letos připadl na 30. listopad. V ČR se slavil již po šesté a zastřešila ho Asociace společenské odpovědnosti.

Centrum pro dětský sluch Tamtam již 31 let pomáhá rodinám dětí se sluchovým postižením, aby zvládaly každodenní náročné situace, které s sebou zdravotní postižení dítěte přinášejí, naučily se vzájemně komunikovat a mohly žít běžným způsobem života.

»Když se rodičům narodí miminko, je to velká radost. Jakmile však zjistí, že dítě má sluchové postižení, ocitnou se v náročné situaci. Musí se vyrovnat se skutečností, že jejich dítě je a bude jiné, než očekávali. Musí co nejrychleji zjistit, co sluchová vada znamená, jak ji nejlépe kompenzovat a především, jak se s dítětem domluvit, aby jeho vývoj nebyl nijak omezen. Pomoc získají právě v Tamtamu. Na nás se mohou obrátit i bez doporučení lékaře – jen s podezřením, že se sluchem jejich syna nebo dcery není něco v pořádku. Toto podezření nelze v žádném případě podceňovat. Často právě ono vede k urychlení diagnózy a rychlejšímu získání kompenzační pomůcky,« vysvětlila Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam.

Komplex sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb, které Tamtam rodinám s dětmi se sluchovým postižením bezplatně poskytuje, má terénní i ambulantní podobu. Poradkyně rané péče Tamtamu najezdí ročně za rodinami přes 200 tisíc kilometrů. Součástí ambulantních služeb je i možnost audiometrického vyšetření sluchu hravou formou, která je vhodná i pro velmi malé děti.

Finanční prostředky pro nákup audiometru chce Tamtam získat mimo jiné i prostřednictvím kampaně v rámci Světového dne štědrosti. Ten vznikl v roce 2012 s myšlenkou vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., sídlí v Hábově 1571 v Praze 5, www.tamtam.cz. Telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz.

(za, mh)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Tamtam, o. p. s.