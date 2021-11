Ilustrační FOTO - Pixabay

S třetími dávkami by měli pomoci ambulantní lékaři

Odcházející premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho nástupce Petr Fiala (ODS) společně podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku, která chce urychlit očkování lidí třetí dávkou vakcíny proti COVID-19. Cílem je podat až milion třetích dávek týdně a ulevit nemocnicím v následujících měsících.

»Epidemie nezná žádné politické bariéry a samozřejmě se týká nás všech. Politika musí jít stranou,« řekl na společné tiskové konferenci obou premiérů Babiš. Uvedl, že je třeba navyšovat kapacity velkých očkovacích center až na 150 000 dávek denně. Praktičtí lékaři ve svých ordinacích podle něj za týden podali zhruba 80 000 dávek. »Je potřeba rozvíjet obě cesty. Podporovat velkokapacitní centra a na druhou stranu i to, aby praktičtí lékaři a pojišťovny aktivně oslovovali neočkované,« řekl k tomu Fiala. Deklarovali společný zájem, aby se co nejvíc lidí naočkovalo, o rozdílných názorech na povinné očkování ale mluvit nechtěli.

Iniciativa vyzvala ambulantní lékaře, aby se zaregistrovali a nabídli několik hodin ordinační doby ve svých ordinacích k očkování. Za týden je podle nich možné podat až milion třetích dávek.

Politické divadlo

Komunisté, na rozdíl od většiny politiků, kteří společné vystoupení Fialy a Babiše ocenili, upřímnosti jejich slov nevěří. Vystoupení premiérů označili za politické divadlo. »Byli jsme svědky politického divadla, kdy starý a nový premiér hovořili k národu o tom, jak je důležité se semknout a jak je důležité jednat společně. O to víc je to v rozporu s dosavadními kroky, které proti sobě oba pánové dosud činili,« řekl našemu listu místopředseda ÚV KSČM Leo Luzar. Připomněl, že téma zapojení praktických lékařů do očkovacího procesu je na stole již více než rok. »Co se s tím dělalo? Jak to, že tito lékaři již nyní nejsou více využíváni v procesu očkování? Jaké máme zkušenosti se zapojením těchto lékařů do systému všeobecné zdravotní péče, když je stát potřebuje? Dneska premiéři objevují Ameriku a usmívají se do kamer, místo aby řekli, co bránilo zapojení praktiků do očkování. Proč jsou k tomu vyzýváni až nyní? Mělo to být už dávno,« uvedl Luzar. Výzva podle něj upozorňuje na nedostatky v rámci komunikace mezi lékaři a státem.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na Twitteru uvedla, že v případě krize by měli političtí protivníci zapomenout na spory a udělat, co je správné. »Covid neřeší, koho jste volili, viru musíme čelit společně. Očkování je zatím jedinou efektivní zbraní, kterou máme,« napsal kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Vicepremiérka v demisi Alena Schillerová (ANO) uvedla, že si politika na chvíli dala pauzu. »Děkuji všem, kteří pochopili, že máme jednoho společného nepřítele, a tím je covid,« uvedla.

Neudělat ze sprintu maraton

Podle matematika René Levínského tvoří v současné době očkovaní na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích 30 procent. Pokud by se polovině z lidí, kteří jsou pět měsíců po dokončeném očkování podařilo naočkovat brzy třetí dávku, snížil by se počet těchto lidí na JIP na polovinu. Průzkumy podle něj ukazují, že dvě třetiny očkovaných třetí dávku dostat chtějí, je to tak jen otázka rychlosti a logistiky.

»Co se stane v nemocnicích v příštích 14 dnech, to už nikdo neovlivní. Každá aplikace třetí dávky toho člověka ochrání tak, že se neobjeví v intenzivní péči a s vysokou pravděpodobností ani v nemocnicích,« uvedl přednosta Kliniky anestezie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady František Duška. Podle něj by rychlé naočkování lidí třetí dávkou ulevilo nemocnicím v lednu, únoru a březnu. »Teď meleme z posledního. Iniciativa by umožnila z toho sprintu neudělat maraton,« dodal.

Podle ambulantního lékaře Radka Mounajjeda by se do očkování mohli zapojit ambulantní specialisté, ale také zubaři nebo gynekologové.

PPF nabízí pro očkování O2 arenu

Investiční skupina PPF nabízí prostory pro očkovací centrum v pražské O2 areně za symbolické nájemné. »Skupina PPF je připravena poskytnout státu prostory pro znovuvybudování očkovacího centra v O2 areně, a to za stejných podmínek, jako tomu bylo v minulosti, tedy pouze za symbolické nájemné,« uvedla na Twitteru. PPF letos poskytla prostory pro očkovací centrum v sousední menší hale O2 universum, v pronájmu je měla za tisíc korun Ústřední vojenská nemocnice. Od května do 10. září tam zdravotníci rozdali více než 680 000 dávek vakcíny proti COVID-19. Stát má podle Babiše také nabídku celého patra v obchodním domě Kotva.

V hlavním městě se nyní očkuje proti koronaviru na téměř dvacítce míst. V metropoli lidé dosud dostali víc než 2,5 milionu dávek, zdaleka nejvíc mezi kraji. V Praze se ale často očkovali lidé z jiných částí ČR, zejména ze středních Čech.

