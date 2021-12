Bridgetown: budovy parlamentu a Centrální banky. foto - wikimedia commons

Barbados už nepatří královně Alžbětě II.

Karibský ostrov Barbados se stal republikou a oficiálně už jeho hlavou není britská královna Alžběta II., ale prezidentka Sandra Masonová, která slavnostně složila přísahu.

Ceremoniál, jehož se účastnil za britskou královnu její syn princ Charles, se uskutečnil v den 55. výročí získání nezávislosti této někdejší britské kolonie.

Rihanna národní hrdinkou

Vznik republiky slavily v ulicích metropole Bridgetownu davy lidí a barbadoská premiérka Mia Mottleyová při této příležitosti oznámila, že populární zpěvačka Rihanna, rodačka z tohoto ostrova, bude prohlášena národní hrdinkou. »Ať záříš dál jako diamant a děláš čest svému národu dílem i činy,« vzkázala Mottleyová Rihanně s odkazem na její hit Diamonds.

»Vytvoření této republiky je novým začátkem… z nejtemnějších dnů naší minulosti a otřesných zvěrstev otroctví, které navždy poskvrnilo naši historii, si lidé tohoto ostrova razili cestu s mimořádnou odvahou,« prohlásil britský princ Charles, který podle agentury Reuters zádumčivě sledoval spouštění královské standardy. Barbadosanům vyřídil vřelé pozdravy od své matky a zopakoval, že spolupráce jeho země s Barbadosem bude pokračovat i po změně konstituční monarchie na republiku.

Buckinghamský palác už dříve uvedl, že rozhodnutí Barbadosanů respektuje, ale za veřejnými prohlášeními zdůrazňujícími trvalé přátelství, se skrývají určité obavy, napsala BBC.

Sandra Masonová. FOTO - wikipedia commons

Bude následovat Jamajka?

Změna Barbadosu na republiku by mohla podnítit diskuzi o podobných změnách i v některých dalších bývalých britských koloniích či dominiích, kde je hlavou státu Alžběta II. a mezi něž patří Jamajka, Austrálie nebo Kanada. Podle deníku The Guardian změnu konstituční monarchie na republiku už zvažuje právě Jamajka.

Barbados každopádně s větším zpožděním následuje další státy regionu, které přestaly za hlavu země uznávat britskou panovnici. V roce 1970 to udělala Guyana, šest let na to ji následoval ostrovní stát Trinidad a Tobago a v roce 1978 tak učinil ostrovní stát Dominika. Královna Alžběta II. zažila podobnou situaci naposledy v roce 1992 v případě ostrovního státu Mauricius.

Úderem půlnoci místního času (5.00 SEČ) se za jásotu lidí v hlavním městě Bridgetownu zrodila nová republika, popsala agentura Reuters. Na zaplněném náměstí Národních hrdinů zazněla mj. barbadoská hymna.

Někteří obyvatelé Bridgetownu nicméně nedlouho před ceremoniálem uvedli, že jsou zmatení z toho, co bude změna znamenat a jak se jich dotkne. »Stále máme premiérku, která má větší pravomoci, tak jaká bude role prezidenta?« uvažovala 34letá personalistka Dianne Kingová nad rolí hlavy státu, která bude převážně symbolická.

(čtk)