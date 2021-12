Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Úprava pravidel pro migranty

Evropská komise chce umožnit Polsku a pobaltským státům, aby volněji nakládaly s migranty, kteří překročí běloruskou hranici. Podle návrhu, který ředstavila exekutiva Evropské unie, by mohly polské, litevské či lotyšské úřady držet žadatele o azyl u hranic déle, než je obvyklé. Byla by i snazší jejich deportace.

Komise se návrhem snaží vyjít vstříc požadavkům zmíněných států, které dlouhodobě odmítají pouštět přes hranice kohokoliv z běženců, co se pokoušejí dostat na Západ. Země sousedící s Běloruskem na svých hranicích kvůli migrantům začaly budovat ploty a obrátily se na EU se žádostí o pomoc. Společné financování bariér EU odmítla, komise se ale rozhodla vyjít vstříc požadavkům na uvolnění azylových procedur.

Flexibilita a podpora

»Abychom ochránili naše hranice a lidi, poskytujeme členským státům flexibilitu a podporu, aby se vyrovnaly s touto krizovou situací bez porušování lidských práv,« zdůvodnila návrh komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Podle pravidel schválených by měly úřady v centrech u hranic až čtyři týdny na prověření migrantů a registraci jejich žádostí o azyl, nyní je to nejvýše 10 dní. Doba, kdy budou moci země držet žadatele během vyřizování žádosti v hraničních centrech, bude až 16 týdnů. V dříve navržených pravidlech to bylo 12 týdnů. Mimořádná úprava, jež počítá i s usnadněním deportací migrantů, by měla platit půl roku.

(ava, čtk)