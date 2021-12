Občané čelí vydírání a obrana je jen ve změně systému

Při neustálé mediální masáži hledíme s nejistotou do budoucna, vyhlídky ale hodně ztmavly. Od té slibované růžové před dvaatřiceti lety až po tu sytě tmavou dnes. Kupříkladu predikce cen energií pro rok 2022 se nese ve znamení šokového zdražování, které velmi citelně zasáhne tisíce již tak na sociální hraně balancujících domácností.

Kritický bude už leden. Energetické firmy nás nešetří a jen ti slušnější dopředu avizují šílený růst cen energie mezi 30 až 35 procenty a mnohem víc se zdražovat chystají tzv. alternativní dodavatelé. Nahoru půjde samozřejmě i plyn. Jak dokonale variabilní, samozřejmě vždy směrem nahoru, je cenová manipulace s energií v tržním hospodářství, o tom nám jasný důkaz poskytují následující statistické údaje (zdroj: ČSÚ):

rok 2001 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 14 %

rok 2006 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 8,9 %

rok 2009 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 11,9%

rok 2016 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 1,2 %

rok 2017 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 0,3 %

rok 2018 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 4,35 %

rok 2022 - zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 30-35 %

I v těch jednotlivých letech si všimněte, jak to bylo, když vláda závisela na KSČM.

Plyne z toho, že za posledních 21 let vzrostly ceny elektrické energie v České republice o 75 procent. A to se bavíme pouze o elektřině! Ptám se - zvedly se o stejná procenta i platy a důchody našich občanů? Jistěže že ne. Hlavně když se zastánci tohoto neoliberálního režimu, kterému malují tzv. demokratickou fasádu, vyžívají a předhánějí v porovnání toho, co si lidé za svoji měsíční mzdu mohli koupit před a po listopadu 1989. Byť ten JEJICH výsledek je vždy nesrovnatelně příznivější pro dnešní dobu, jak sami vidíte, není tomu tak. Ani omylem, ani náhodou. Obyčejná rodina se dvěma dětmi zaplatí inkaso, hypoteční splátku, případně splátku na auto, a do konce měsíce už potom musí zatraceně počítat, aby s penězi vyšla. No, a když jeden z rodičů je třeba na rodičovské dovolené nebo dokonce bez práce. A důchodce se bojí rozsvítit i lampičku na nočním stolku...

Kdyby kritikům socialistického režimu šlo opravdu o objektivní pravdu, museli by lakonicky konstatovat, že toto do roku 1990 nebylo absolutně možné. Aby se za jedno jediné desetiletí vyšplhala cena elektřiny o 75 %. To bylo nemyslitelné. To by regulovaný trh ČSSR ani RVHP nikdy nepřipustil, takto brutálně a nelidsky kšeftovat s energiemi. Zapojení se do globálního burzovního trhu s čímkoli má pro lidstvo neblahé dopady vždycky. Dříve či později, ale vždy a výjimky neexistují. Občan je v tomhle krutém a lidskou důstojnost ponižujícím byznysu mimo oblast zájmu burzovních spekulantů. Socialismus měl vždy na prvním místě pracujícího občana. Dokud si ten fakt lidé neuvědomí, budou stále čelit takovým a podobným brutálním cenovým atakům, namnoze až s fatálními následky. Lidé jsou vystaveni každodennímu drtivému vydírání a neví, jak se bránit.

Ano, obrana existuje - ZMĚNA SYSTÉMU, ale žel pro mnohé k přijetí této pravdy je třeba padnout až na úplné dno, kam tak či tak bezpochyby směřujeme... Hůře o to, že jsme nemuseli.

Vojtěch FILIP