Medvědi kolem nás

Když jsem se dozvěděla, že někteří neočkovaní dostali nápad nakazit se koronavirem a tím údajně získat protilátky a prostřednictvím sociálních sítí to chtěli uskutečnit, vzpomněla jsem si na slavnou hlášku z Mrazíka, kterou vyslovil »dědeček Hříbeček« k Ivanovi: »Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem«. Podobný nápad opravdu může dostat jen hlupák. Nehledě na to, že jde vlastně o úmyslné šíření nakažlivé nemoci, což je dokonce postižitelné zákonem, je to příklad naprostého ignorantství. V době, kdy roste překvapivě rychle počet nakažených mladších ročníků majících zároveň těžký průběh nemoci, při čemž nikdo neví, co po této nemoci bude následovat! Jaké budou, nebo mohou být, zdravotní komplikace pro toho, kdo se vyléčí! Přitom očkování dokáže z velké míry zabránit nejen nákaze, ale v případě onemocnění umožní přece jen lehký či lehčí průběh nemoci.

Já, jako lékařka, se denně setkávám s covidem a musím ho léčit. Do ordinace mně přicházejí ti, kteří se nechali zviklat ještě nedávno propagovanými názory televizního showmana, zubařského doktora Šmuclera a s podivným chápáním demokracie a svobody ohrožují sebe i druhé, ale i mě. Jsem matkou dvou dětí. Tím, že jim poskytuji pomoc, ohrožuji svou rodinu. Nepřejte si slyšet, co by takovým lidem, kdyby mohl, udělal můj muž.

Za minulý týden, tedy za sedm dní, nám statistici sdělili, že na sto tisíc obyvatel jsme se dostali k 1233 nových nakažených. Jde o rekord, který nikdo nebude chtít zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Ten by nemusel být, kdyby ta třetina obyvatel naší republiky šla se včas naočkovat. Všechno by mohlo být jinak. Také trhy na náměstích, také hospody otevřené déle, ani bychom se museli bát o naše děti, protože virus se brzy nezastaví ani před nimi. Kdo nechápe důležitost očkování, je hlupák, a ti, kteří se pokoušejí nakazit a tím obejít očkování, jsou i...ti, kterým bychom měli okamžitě zakázat nejen chodit mezi lidi, ale pokud se nakazí či nakazí druhé, naúčtovat i léčbu, která není vůbec levná. Ale co nám ostatním to pomůže, když prostřednictvím takovýchto lidí budeme nakaženi také my a naše rodiny?

Proto si myslím, že vláda je méně tvrdá, než by měla být, a její liknavost se nám všem ještě vymstí. A ona nová vláda? Jestliže profesor Válek uvolní některé restrikce, jak jsme mohli slyšet z médií, měl by nést osobní odpovědnost za nakažené a zvláště pak za ty, které se nám zdravotníkům již zachránit nepodařilo a nepodaří.

Kateřina JIROUSOVÁ, lékařka