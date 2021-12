Nenávidět bližní se nesmí

Dvacátého října jsem se díval na zajímavý zeměpisný pořad. Byl o Kolumbii. Zavedl nás na zajímavá místa této země. Dozvěděl jsem se i o svatém Petru Klaverovi (zemřel 1654), jezuitovi pocházejícímu z Barcelony, který v městě Cartagena pomáhal otrokům přiváženým z Afriky. Přiváděl je na víru, a tak jim vlastně usnadňoval jejich děsivou situaci a ještě děsivější budoucnost. »Otrok otroků« prý velmi rozčiloval otrokáře, a dokonce své spolubratry, ale přes ústrky nepolevil a více než tři sta tisíc z nich naučil nejen věřit, ale dokonce i pokřtil. Pak svůj těžký úděl snášeli mnohem oddaněji.

Nevím, zda to takto bylo. Legendy slouží k tomu, aby vyzdvihovaly ty, které chtějí vyzdvihnout, a i člověku »nehodnému« mohou přičlenit svatozář. Pochopitelně tomu může být i naopak. Jisté je, že několik desítek let trvající činnost pátera Klavera měla vést násilně přivlečené k odevzdanosti a pokoře, protože »nenávidět ani své bližní se nemá, Pán totiž na různé lidi naložil různá břemena a jestliže je zvládnou, pak budou teprve žít v Královstvím nebeském«. Tím bližním pro otroky byl jejich otrokář a jeho pohůnci a vsugerované myšlenky o pokoře nevedli k odporu, ale k podřízenosti. I proto Petra Klavera koncem předminulého století papež Lev XIII. povýšil na »svatého«. Tak ze zbožnosti černých otroků zbavených rodin profitovali otrokáři, oni měli moc, bohatství, ráj na zemi. Naproti tomu otroci z Afriky jen utrpení a víru, že po smrti se budou mít lépe. Jak jednoduché.

Ve stejném pořadu několik minut bylo věnováno i působení salesiánů v Kolumbii, tedy řádu, jejž založil sv. Jan Bosco v prvé polovině 19. století. Jeho cílem bylo pracovat především mezi sociálně a duchovně ohroženou mládeží a prostřednictvím víry z nich dělat dobré občany a křesťany. Tedy nikoli ty, kteří by chtěli změnit daný řád. Bůh přece lidem rozdal jejich úlohy a ty je třeba plnit. Někdo vládne, někdo byl předurčen k tomu, aby se podřizoval, a tak to musí zůstat.

Dozvěděli jsme se i velmi zjednodušeně vyjádřený smysl jejich činnosti. Zněl: »Dej mi duši a ostatní si vezmi.« Tak to opravdu bylo vyřčeno. Jak tomu rozumět? Podřiď se křesťanským příkazům, nesnaž se změnit svůj úděl, a pokud jde o tvé potřeby, jsi svobodný ve své nesvobodě, a proto člověče »mlč a podřizuj se«? Nastav, bude-li to třeba, obrazně řečeno, druhou tvář k úderu, protože Bůh to chce. Bránit se je proti božskému přikázání. Ale chce to vůbec Bůh domyšlený prvními tvůrci víry? Prvními křesťany, kteří hledali jen způsob, jak se dostat z tehdy pro ně nepřátelského světa.

Poté po staletí kněží a náboženští myslitelé vylepšovali obraz Boha, proto převzali jeho »základní principy« od Židů v podobě Desatera, které prý bájnému Mojžíšovi na hoře Sinaj nadiktoval sám Bůh. A tak brali duši těm bědným, aby se v pokoře podřizovali těm, kteří vládli, shromažďovali majetek a prostě »žili si«. V českých zemích, ve Španělsku i ve vzdálené Kolumbii. Nikdo lépe nemohl sloužit otrokářům, než právě zmíněné řády. Bez ohledu na osobní soucit toho či onoho »služebníka církve«.

Jaroslav KOJZAR