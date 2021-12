Budoucnost ve znamení neoliberalismu

Tak nám vítězové narýsovali budoucí vládu a tím i naši budoucnost, která se do toho promítne. Nový předseda vlády Petr Fiala, který byl jmenován prezidentem ČR Milošem Zemanem, a to, jak slíbil, bezodkladně. A náš ministerský předseda Petr Fiala, jak se záhy ukazuje, spolupracuje s různými neziskovkami prostřednictvím své nadace s názvem Centrum pro studium demokracie a kultury a tato nadace má, podle zjištění publicisty a moderátora Luboše Xavera Veselého, se státem uzavřených 82 smluv v hodnotě 48 milionů korun. A to nechci rozebírat další Xaverovu informaci, že »jeden milion osm set devadesát tisíc čerpali na program Partnerství pro smíření a reformy v Barmě«. Tak tolik náš premiérministr Petr Fiala a myslím, že bych zde mohl dělat výčet dalších zajímavostí.

A máme tu další exponovanou budoucí osobnost. Vlastimil Válek budoucí, ministr zdravotnictví za TOP 09, který, jak jinak, chce si nechat radit od exministra zdravotnictví Hegera, ale určitě prý zadarmo. Exministr Heger zavedl v našem zdravotnictví dvojité standarty. Aby movití mohli mít v nemocnicích lepší služby, když na to mají a platí si větší pojištění. Ostatní mohou mít lůžko i na chodbě, prostě proto že na něj nemají.

V této souvislosti si říkám, jak se asi tyto věci ve zdravotnictví promítnou do přísných podmínek a opatření ve spojitosti s pandemií COVID-19? Co vše nám budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po poradě s exministrem Hegerem nechá ještě platit. Nebo čím anebo do jaké výše nás budou sankcionovat? Jako například v Řecku, kde od března bude povinné očkování a kdo se nenaočkuje, zaplatí 100 euro, v přepočtu zhruba 2,5 tisíce korun. Očekávám, že nastane brzy situace, kdy neočkovaný nebude smět vstoupit do dopravního prostředku, nebo dokonce na pracoviště. No nechme se překvapit. Ani v Řecku a ani u nás, kde to můžeme očekávat, důchodci nemají na růžích ustláno a sebemenší platby navíc mohou být fatální pro velkou většinu seniorů. A nikdo z liberálů a neoliberálů současné moci neřeší, kde na to ti lidé vůbec vezmou.

Další kapitolou je budoucí ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ta toho určitě ví mnoho o obraně České republiky. Tak to bude řídit tedy naše ministerstvo obrany České republiky asi Pentagon...?

Mohl bych a budu pokračovat někdy příště, například ministrem pro místní rozvoj a digitalizaci Ivanem Bartošem, v perspektivě naší budoucnosti ve znamení neoliberalismu.

Roman BLAŠKO