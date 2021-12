Ilustrační FOTO - Pixabay

Teplo a světlo budou luxusem

Elektřina a plyn v příštím roce lidem zdraží. Regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti příští rok vzroste v průměru o 3,7 procenta a u plynu o 2,4 procenta. Vyplývá to z oznámení Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Další zdražení nás čeká u neregulované složky ceny energie, do které dodavatelé energií promítají nákupy drahých energií na burze.

U elektřiny tvoří regulovaná část stanovovaná ERÚ přibližně 40 procent výsledné ceny, tedy méně než v letošním roce. U plynu tvoří zhruba pětinu, letos to byla třetina. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou, tedy větší část ceny určují sami dodavatelé.

»Přestože se nám znovu podařilo udržet růst regulované složky pod hladinou spotřebitelské inflace, mírnému nárůstu regulovaných cen se nevyhneme. Řádově rychleji však roste burza, na kterou ERÚ nemá vliv a kvůli které o desítky procent zdražují dodavatelé, což je hlavní důvod strmého růstu cen energií,« řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

ERÚ očekává, že v příštím roce domácnostem celková cena elektřiny vzroste v průměru téměř o pětinu. U plynu očekává zvýšení cen zhruba o čtvrtinu. Důvodem zdražování je neregulovaná složka ceny energie, do které dodavatelé energií promítají nákupy drahých energií na burze.

Analytik Komerční banky Bohumil Trampota uvedl, že se nárůst regulované ceny elektřiny a plynu zdá být mírný. »Bohužel celkový růst bude podstatně vyšší. Cena se skládá z regulované a neregulované (tržní) části. A právě tržní část ceny u obou komodit vyšroubuje celkovou cenu podstatně výše. Odhadovat celkový růst není úplně jednoduchá otázka. Podle mě by to mohlo být o zhruba třetinu,« řekl Trampota. Podle ekonoma Natland Petra Bartoně ztrácí regulovaná složka svůj význam na celkové ceně. »Pokud doposud v celkové ceně tato regulovaná složka hrála druhé housle, ode dneška bude hrát housle třetí,« řekl Bartoň. S rostoucími cenami elektřiny se bude podíl regulované složky snižovat.

Za elektřinu si příští rok připlatí i firmy, zásadní vliv má růst cen na velkoobchodních burzách. ERÚ očekává, že celková cena elektřiny pro firmy a podniky v příštím roce vzroste na vysokém napětí v průměru o závratných 44,4 procenta a na velmi vysokém napětí o 52,6 procenta. To se projeví ve zdražení všech výrobků a služeb a zaplatíme to my, koncoví spotřebitelé.

