Co nás stojí takzvaná světovost!

V jedné z reakcí na mé články jsem dostal dotaz, jak si představuji regulaci ceny energií. Myslím, že mé návrhy na využití zákona o cenách a věcně usměrňovaných cenách jsou dostatečně známé a někdy dokonce stačilo to distributorům připomenout. Já také něco připomenu, například, že mne zaujaly titulky komentářů na webu ekonomickydenik.cz. První zněl: Cenový horor na energetických burzách pokračuje. Elektřina, plyn i povolenky dál zdražují, ten druhý: Rok bez sucha přeje vodním elektrárnám. ČEZ vyrábí oproti loňsku o 11 procent víc elektřiny, a ještě přidám avizovaný třetí titulek: ČEZ od ledna brutálně zdraží elektřinu. Tržní část ceny se zvýší skoro dvojnásobně.

Kdyby se v České republice našla kromě KSČM ještě taková politická síla, která by nás byla ochotna vymanit ze zajetí globálního energetického byznysu, kam tuto zemi vtáhl polistopadový režim, měli bychom tu kilowatthodinu za pár drobných. Ve srovnání i s dnešními a zejména budoucími cenami zcela jistě. KSČM se o to snažila třicet let, avšak v tomto nerovném boji zůstala osamocena.

Těch paradoxů je mnohem více a většina z vás je zná. Jeden přesto vzpomenu... Česká republika se řadí mezi přední světové výrobce a vývozce elektřiny. Tento čistý vývoz elektřiny ve výši zhruba 14 TWh je srovnatelný se spotřebou všech českých domácností (15 TWh) anebo s celkovou roční výrobou elektřiny ve dvou největších českých uhelných elektrárnách, Počerady a Prunéřov. Přesto si obyčejní důchodci raději přisvítí baterkou a hledají, kde by dál mohli ušetřit.

Neoliberální teorie a praxe nás otevřela světu, který se ale neotevřel nám. A vláda tvrdí, že světoví zůstaneme stůj co stůj, ať to stojí, co to stojí, prostě až do roztrhání těla, a tudíž musíme skousnout i světové ceny elektrické energie. K čertu s touhle polistopadovou světovostí...

Cožpak nikdo nevidí ty fatální dopady na sociální jistoty občanů? Dá se to udělat i jinak.

Vojtěch FILIP