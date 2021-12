Štváči jsou jinde než v Rusku

V televizním vysílání jsem vyslechl větu, kterou pan Jens Stoltenberg, jinak generální tajemník NATO, dříve norský ministerský předseda, vyřkl na adresu Ruska. Zněla: »Rusové zaplatí velkou cenu, překročí-li hranice Ukrajiny.« Šlo vlastně o reakci na ruské ozbrojené síly, které jsou rozmístěny na jihozápadě Ruska, a o televizí opakovanou reakci na odtržení Krymu od Kyjeva. To vše při příležitosti summitu ministrů zahraničí států NATO v Litvě.

Televize nám neopomněla při této příležitosti připomenout, že »Rusové v roce 2014 už obsadili ukrajinský Krym«. Najednou se vedle sebe ocitly dvě propagandistické lži. Jedna od Stoltenberga, naznačující, že Rusko se chystá vtrhnout na Ukrajinu, druhá od televize doprovázená dokonce i snímky tanků, ukazující, jak před sedmi lety po »revolučním Majdanu« se rozhodli obyvatelé zdejší do jisté míry samosprávné části Ukrajiny k odchodu ze svazku s touto zemí. Ostatně nespojovalo Krym s ní ani většinové zdejší obyvatelstvo, ani historická tradice. Jen dar ukrajinského politika v čele Sovětského svazu Nikity Chruščova a to proti vůli tehdejších obyvatel poloostrova.

Po rozpadu Sovětského svazu několik plebiscitů zdejších obyvatel potvrdilo zájem většiny odejít z Ukrajiny a připojit se tam, kam etnicky a historicky patří, do Ruska. Výsledek hlasování nebyl uskutečněn, protože centrální kyjevská moc odtržení vždy zabránila. Po Majdanu, kdy se »revoluční síly« pokusily dokonce zakázat užívání ruského jazyka na celém území Ukrajiny, došlo k dalšímu hlasování, které velikou většinou hlasů znamenalo konec vlády kyjevských pučistů. Pokud by zdejší Rusové setrvali ve svazku s Ukrajinou, mohl by mnohé z nich čekat osud lidí z oděského Domu odborů anebo těch, kteří v Charkově a jinde se postavili proti úderným oddílům fašistů z Azova či Pravého sektoru, potomkům banderovců. Rusko pochopitelně Krym přijalo zpátky a výdobytek Kateřiny Veliké se opět stal ruským. Žádné násilné obsazení, ale plebiscit, který pro většinové ruskojazyčné obyvatelstvo nemohl dopadnout jinak, než několikrát před tím.

A ono Stoltenbergovo varování doplněné občasnými snímky tábora ruských vojenských sil, že se Rusko chystá k útoku? Kdo na hranicích s Ruskem shromažďuje bojovou techniku, staví radary a koná pravidelná cvičení? To přece Rusko není. Je se mu co divit, když na Ukrajině vládnou pistolníci, na něž se nelze v ničem spolehnout a od nichž lze čekat jakoukoli provokaci? Kdyby kdokoli z nás byl na místě Putina, zesílil by své obranné možnosti tam, kde onu provokaci lze nejvíce očekávat. Kdyby k ní došlo, už těžko by bylo možné válečný stroj zastavit. To Putin ví. Proto v souvislosti se zmíněným summitem varoval.

Ze strany NATO jde o propagandistický tah. Je nutné vypěstovat co nejvíce nenávisti k protivníkovi, který evropské obyvatelstvo údajně nejvíce ohrožuje. I když je tomu naopak. Jenže taková propaganda má své úskalí a může se vymstít. Jsou i šílenci, kteří nemusí udržet nervy na uzdě. Jenže pak nebudou ohroženi ti štváči z NATO, kteří se skryjí do dobře chráněných krytů, ale my všichni, kteří chceme jen v klidu a míru žít.

Otakar ZMÍTKO