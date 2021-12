Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?

Tak se nám zase nezadržitelně blíží svátky a s nimi přichází mnoho tradic. Některé dodržujeme čistě z povinnosti, některé nás i baví a plno z nich prostě ignorujeme. Každopádně ale víme, že existují. A některé se i vyvíjejí, otázka je, zda k lepšímu.

Ne každý donedávna věděl, že tak, jako je u nás, byť už ne tolik, spojený se svátky Mrazík, tak v Norsku jsou tomu naše Tři oříšky pro Popelku s nezapomenutelnou Libuškou Šafránkovou a krásnými písničkami v podání Karla Gotta. Každý Čech by měl být jistě svým způsobem hrdý, že nějaké naše dílko se stalo v jiném státě kultovním. Ale pokrok očividně člověk nezastaví.

Předělávek filmů je nespočetné množství, někdy se vydaří, někdy ne, což je bohužel ta pravděpodobnější varianta. A že se Norci pokusili napodobit naší klasickou pohádku, by mi vůbec nevadilo, vždyť Popelka jako taková má mnoho podob a rozhodně to není pouze naše pohádka. Ale ta motivace, ta mi poněkud uniká.

Já teda nevím, ale přijdou někomu naše Tři oříšky genderově nevyvážené? Za mě osobně rozhodně ne, však Libuška to v nich natře rozmazlenejm chlapcům jako nic a přitom se jim po právu pořádně vysměje. Jenže to je asi málo. Tady je totiž vidět, o čem ten »gender« dnes opravdu je. A není to o tom, že ženy mají mít stejná práva, anebo mají být dokonce lepší, což velmi často jsou. Je to o tom, aby se spolu líbali chlapi…

Norky i Norsko mám opravdu rád, stejně tak se mi líbí mnoho filmů z tamější produkce, ale teď podle mne vyvádějí blbosti. Jako příklad stačí vzít nedávnou reklamu jejich pošťáků, v níž je pointa, že Santa má konečně čas líbat se s chlapem, jemuž léta nosil dárky.

Já teda nevím, ale zajímalo by mne, jak by se Rusové tvářili, kdybychom jim předělali Mrazíka a on by měl místo berly mrazilky berlu teplilku. A pochopitelně nesmíme zapomenout, že obíháním stromku pak Mrazík zcela vědomě způsobuje globální oteplování, to je taky třeba předělat, no a jasně, že samochodky musí být elektro…

Fakt nejsem homofob, i když to tak pro mnohé nejspíš z tohoto textu může vyznívat, ale současně nemám nejmenší tušení, proč se to má propagovat. Holt kdepak ty ptáčku hnízdo máš? Očividně v pr....

Tomáš CINKA