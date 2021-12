Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkovací certifikáty jen na devět měsíců

Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. Pokud si ji nenechají dát, certifikát jim po devíti měsících přestane platit.

Zkrácení se bude týkat všech očkovaných, tedy i těch, kteří se nechali očkovat letos. »Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinností od 1. ledna příštího roku,« informoval na on-line tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česká republika tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

S rozhodnutím šéfa resortu souhlasí stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Je to rozhodnutí, které vychází z doporučení odborníků nejenom v České republice, ale i v Evropě a ve světě, a nezbývá než akceptovat to, že imunita se v čase snižuje a toto opatření je potřeba pro to, abychom se dostali z té situace, v jaké v tuto chvíli jsme,« řekla Marková našemu listu. V současné situaci jde podle ní o krok správným směrem.

Lidé, kteří mají očkování proti COVID-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která je upozorňuje na to, že se mohou nechat přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.

Janssen jen dva měsíce

Ministerstvo zdravotnictví také vyzve lidi očkované jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson k přeočkování mRNA vakcínou PFizer/BioNTech nebo Moderna. SMS zpráva přijde těm, kdo byli očkováni před více než dvěma měsíci. »Od pondělí začnou chodit SMS lidem, kteří mají vakcínu Janssen o tom, že mají být přeočkovaní mRNA vakcínou,« řekl Vojtěch. Odborníci upozornili, že podle studií účinnost jednodávkové vakcíny klesá rychleji, zhruba po dvou měsících.

Vakcínou Janssen očkuje v současné době 65 očkovacích center včetně velkých, kam mohou lidé chodit bez registrace. Podle Vojtěcha pro řadu lidí bylo atraktivní, že stačila jedna dávka. »Myslím, že bychom ji měli mít k dispozici pro lidí, kteří mají třeba kontraindikované mRNA vakcíny. Ale do budoucna se bude asi spíš utlumovat,« dodal.

Podle dat o očkování dostalo tuto vakcínu asi 390 tisíc lidí, 236 tisíc z nich déle než před dvěma měsíci.

Ve středu přibylo 21 126 případů covidu

Epidemie v ČR zatím neustupuje. Ve středu přibylo 21 126 potvrzených případů koronaviru, o 3100 víc než před týdnem. V nemocnicích bylo ve středu s koronavirem 6561 pacientů, z nich 1064 bylo v těžkém stavu. Incidenční číslo se dostalo zpět nad 1200, reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se vrátilo nad hodnotu jedna. Aktuálně činí 1,01.

Některé nemocnice už v minulých dnech ohlásily, že jsou na hraně své kapacity. Z několika zařízení se nakažení převáželi většinou do Prahy. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v úterý novinářům řekl, že zdravotnictví má nyní ještě rezervu ke zvládnutí covidové epidemie. Má ale výpadek tisícovek zdravotníků, kteří jsou na nemocenské či na ošetřovném. Výpadek personálu by podle něj mohl komplikovat péči i chystané masivnější očkování.

Zdravotníci dosud podali téměř 13,6 milionu dávek vakcíny. Ve středu se jejich počet zvýšil o 83 765, což je zhruba o 24 tisíc víc než před týdnem. Na očkování první dávkou přišlo ve středu téměř 13 tisíc lidí, podobně jako v úterý. Třetích posilujících dávek bylo asi o 14 tisíc víc než v úterý, dostalo ji zhruba 60 tisíc lidí.

Laboratoře ve středu provedly zhruba 112 tisíc testů, asi o 16 500 méně než před týdnem. Údaje o provedených testech z předchozího dne se ale ve statistikách projevují se zpožděním.

Stále jeden případ varianty omicron

Hygienici zatím neodhalili žádného dalšího nakaženého variantou omikron, který by měl souvislost s nakaženou ženou v letadle z Dubaje. Kontakty ženy z Liberce, která přicestovala z Namibie a byla prvním potvrzeným případem omikronu v ČR, prověřovali ještě hygienici nejen v Libereckém, ale i v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Ve středních Čechách hygienici prověřují jeden kontakt, ale pravděpodobnost varianty omikron je podle nich malá. V Libereckém kraji budou několik lidí testovat příští týden.

»Ráno jsem se na to ptal a bylo mi sděleno, že v tuto chvíli stále platí, že máme potvrzený jeden případ. Všechny kontakty, které byly vytrasovány, jsou v karanténě a nikdo z nich nebyl pozitivní. Čímž neříkám, že se nové případy nemohou objevit,« uvedl ministr.

Nákaza variantou omikron byla u ženy definitivně potvrzena 29. listopadu. Očkovaná žena z Liberce se do ČR vrátila z Namibie se skupinou dalších osmi lidí. Před návratem měli všichni negativní PCR test. Nákazu následně zachytil praktický lékař, který nechal u pacientky s lehkými příznaky udělat antigenní test.

