Ilustrační FOTO - Pixabay

Polsko. Barbarský návrh nadace fanatiků

Polští poslanci ve středu debatovali o návrhu zákona, který by v zemi úplně zakázal ženám možnost podstoupit potrat. Zástupci několika stran, včetně nejsilnějšího Práva a spravedlnosti (PiS), dali najevo, že chtějí zákon zamítnout v prvním čtení. Podle nového zákona by za potrat hrozil stejný trest jako za vraždu.

V Polsku už nyní platí přísná omezení interrupcí, těhotenství lze legálně ukončit jedině tehdy, když je důsledkem znásilnění či incestu nebo když ohrožuje život matky. Proti dalšímu možnému zpřísnění stávajících zákazů se ve Varšavě i v dalších městech konaly velké protesty. Poslanci se návrhem na úplný zákaz potratů zabývali na podnět občanské iniciativy, kterou podpisem podpořilo 130 000 lidí. Stojí za ní Mariusz Dzieržawski, protipotratový aktivista, zakladatel Nadace Pro - právo na život. »Pokud stát podporuje zabíjení nejslabších, ničí základ, na kterém je postaven. Základem je totiž morálka,« řekl v Sejmu, dolní komoře parlamentu.

Levicové poslankyně ostře proti

Podle návrhu změny trestního zákoníku by za potrat hrozily tresty ženám, lékařům a »potratové lobby«. Podle jednoho z paragrafů by mohl být trestný i spontánní potrat, pokud by vyšetřovatelé došli k závěru, že těhotná »se nechovala tak opatrně, jak by to odpovídalo ženě v jejím stavu«.

Proti zákonu ostře vystoupily zejména levicové poslankyně. »Trest za znásilnění - šest let. Trest za provedení potratu, který je následkem znásilnění – dvacet pět let,« upozornila poslankyně opoziční strany Levice Katarzyna Kotulová. »Jde o barbarský návrh nadace fanatiků,« prohlásila.

Strach mít dítě v Polsku

Proti návrhu se konaly demonstrace kromě hlavního města Varšavy například v Poznani, ve Vratislavi, v Katovicích, Krakově a na dalších místech. Na shromáždění před Sejmem si ženy připomněly památku Izabely z Pszczyny. Tato 30letá žena zemřela na septický šok poté, co lékaři v nemocnici čekali, až jí odumře poškozený plod. »Už žádnou další!,« stálo na transparentech, který přinesly účastnice protestu. »Vrazi!,« křičely také. »Strašně se bojím, to je můj hlavní pocit. Chtěla bych mít dítě, ale bojím se ho mít v Polsku kvůli tomu, že se mi nedostane pomoci,« řekla jedna z demonstrantek.

Protidemonstraci uspořádali aktivisté žádající zákaz potratů. Když promlouvaly odpůrkyně potratů, přehlušovaly jejich proslovy zvuky hlasitého dětského pláče.

(ava, čtk)