Povinné očkování versus obecné blaho. Ohlas na článek

Dne 25. listopadu vyšel v Haló novinách článek s výše uvedeným titulkem. Autora článku Jana Klána znám hodně dlouho a vím, že je vynikající sociolog a navíc bývalý poslanec za KSČM. Velmi si ho vážím, ctím jej pro jeho znalosti, politické a analytické myšlení. Autor píše, že není lékař, epidemiolog, ani jinak lékařsky vzdělán. To je jedna z věcí, kterou máme s autorem společnou. Nicméně pravda je, že já jsem napsal článek v červenci 2021 a byl mi v Haló novinách otištěn. Dnešní ohlas rozdělím na dvě části. V první části se věnuji opravdu ohlasu na tento článek a ve druhé části doplním pár poznámek.

V článku autor píše, že pokud by stát přešel na povinné očkování, musel by převzít veškerá rizika z tohoto kroku plynoucí. Jistě, s tím musím souhlasit. Ale zde se odkazuji na svůj článek, kdy o tomto problému jsem psal v červenci letošního roku. Kritizoval jsem dvě věci. První - proč není očkování povinné, a druhou - proč stát nenabízí vakcíny od více výrobců, nechť si občan vybere. Svůj článek jsem dal přečíst jednomu ze svých lékařů a on mi po přečtení řekl, že jsem dost ostrý, radikální. Ano, já ale na tom povinném očkování trvám.

V článku se dále autor zabývá teorií her, to je sociologická problematika a této se zcela záměrně vyhnu. Naprosto souhlasím s tím, jak píše autor, aby se do celého problému vložila OSN a důrazně doporučila očkování nebo jej nařídila. V této souvislosti uvádí příklad z Rakouska. Se závěrem článku, se začátkem posledního odstavce lze naprosto souhlasit. Ve svém článku jsem uvedl, proč není očkování u nás povinné, když stejně po narození je člověk očkován trojkombinací a je také naprosto v pořádku.

Nyní k druhé části. Druhou dávku očkování jsem dostal 1. června letošního roku. Již v té době mi bylo jasné, že v září a následujících měsících opět čísla nakažených lidí virem vyletí prudce nahoru. Tento názor jsem sdělil lékařce, která mě vyšetřovala před druhou dávkou, a současně jsem řekl, že počítám s tím, že bude na podzim třetí dávka a zda v tomto zdravotnickém zařízení budu moc o to požádat. Bylo mi řečeno, že možná třetí dávka bude, ale zde to nebude možné. Jakmile bylo oznámeno, že je možno chodit na třetí dávku, při čtení této informace jsem se musel začít velice smát a řekl jsem svému lékaři, že opět došlo na moje slova. Skutečně v minulých dnech jsem toto zařízení navštívil, ale v jiné souvislosti, a pátral jsem, zda je možné jít na třetí dávku. Ano, možné to je. Ale je tam jedna podmínka. Musím být pacient tohoto zařízení. Jeden politik na internetu napsal, že se budeme muset naučit s covidem žít. Když jsem toto četl, vzpomněl jsem si na svého tatínka. Ten také říkal, že s každou nemocí se člověk musí skamarádit. A tady to platí per analogiam.

Je mi líto každého mrtvého člověka. Ale rozhodně ne toho, kdo je a priori proti očkování. Ano, je tam skupina lidí, která se nemůže nechat očkovat kvůli zdravotním problémům, to chápu. Ale kdo se nenechá očkovat a je zdravý, tak se vystavuje velkému nebezpečí a podle mého názoru je to jeho problém. Jenže ten člověk si neuvědomuje, že nakazí okolí a tím se dopouští trestného činu podle § 152 či § 153 trestního zákoníku. V tomto směru se mi, řečeno s nadsázkou, líbili lidé typu stařičkého mocnáře, Pavla Vítka, Janise Sidovského a další, kteří byli a jsou jednoznačně proti očkování. A copak se najednou nestalo? Jistý herec Etzler dostal covid a byl převezen do nemocnice s těžkým průběhem. A tento člověk byl také proti očkování. Najednou, jak to bylo možné, nahrál na video vzkaz, kde mj. říká »očkování je cesta, jak se vyhnout viru, prosím, lidé, nechte se očkovat«. Daniela Landu to zřejmě nechalo klidným, proč ne také? Nepřál bych mu, aby se nakazil a měl problém. To jen bokem. Ale s Pavlem Vítkem, Janisem Sidovským a dalšími to docela zacloumalo. Alespoň tak je o tom na internetu. Oba pány znám a jsem rád, že se našli alespoň tito dva umělci a lidé, kteří se nechali očkovat a mají oba už obě dávky. Sami přiznali, že oni by se očkovat nenechali, ale stav jejich kolegy je dost vzal. Pan Etzler tím, jak promluvil, si u mě docela získal body, a nejen jemu, ale i oběma jmenovaným pánům přeji hodně zdraví. Z těchto lidí, a zejména z vyjádření pana Etzlera, by si ti neočkování, kteří úmyslně odmítají se nechat očkovat, měli vzít příklad.

Ivo LÁTAL