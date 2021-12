Britská demokracie a vlna migrantů

Problém migrantů, kteří se chtějí dostat z Francie do Anglie, hýbe Evropou. Tedy alespoň v posledních několika dnech, i když tu vlastně byl již dávno a jen občas se dostal na »první stránky novin«.

Nyní je tomu jinak, vyvolal totiž jakousi »studenou válku« mezi dvěma členy NATO – Francií a Anglií. Přitom jde o »velký byznys«, jak zdůraznil pan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty UK ve středu v televizi, který by bylo radno překazit. Jak? Unie to neví. Kdo to tedy má vědět? Těch tisíce migrantů se do Francie dostalo všelijak, po moři, kde je zachraňují lodě agentury, jež má Evropu spíše chránit od nezvaných migrantů, či překonáním některé z hranic Evropské unie, které ne všude lze doslova zabarikádovat. Nebýt vstřícnosti Německa, které se domnívalo, že tak nahradí chybějící pracovní síly v těch nejméně placených profesích, nedošlo by k takovému »stěhování národů«, snad největšímu, od dob pádu Říše římské. Jenže také v Británii si hráli s myšlenkou, že méně vzdělaní lidé z bývalých kolonií by přece jen mohli nahradit úbytek dělníků, uklízečů a – s tím se zas tak moc zřejmě nepočítalo – přijímatelů sociálních dávek.

Vzpomínám i na naše Romy, kteří v jeden čas se houfně snažili dostat do Anglie. Jenže čas se pohnul a o takové »hosty« přestal být na ostrově zájem. Ti zůstali na druhé straně kanálu a opravdu žijí doslova hrůzně. Podle pana Drbohlava z katedry geografie »se k nim Francie nechová dost vstřícně«. Je to beze sporu pravda. Má totiž dost svých starostí a vydávat prostředky pro nevítané hosty se Francouzům pochopitelně nelíbí.

Nedivme se, migranti z bývalých francouzských kolonií se usídlili v Paříži a periferií dalších francouzských měst a také chtějí podporu. Práci totiž jim bohatá země nabídnout nemůže. Nevím, nakolik si Macron a jeho vláda jsou vědomi, že vlastně »těm svým migrantům« dluží za svou dnešní vysokou životní úroveň a že tedy mají současní Francouzi co splácet. I těch z bývalých francouzských kolonií mluvících dokonce francouzsky je dost.

Ti na pobřeží však přišli z bývalých britských kolonií, kde dlouhá desetiletí Britové vládli krutě a exploatovali či dodnes exploatují jejich země a chtějí tedy tam, kam, jak si myslí, že patří. Mluví i ostrovním jazykem. Dokonce často jako rodným a formální hlavou jejich vlasti bývá často britská královna. Neměla by přece jen něco Johnsonova vláda udělat pro potomky svých bývalých otroků, kteří se rozhodli také něco získat z blahobytu svých kolonizátorů? A neházet povinnost na jiné? I když ani Francouzi nejsou bez viny a jejich bývalé kolonie jim dopomohly k relativnímu blahobytu. V té souvislosti připomínám, že péči o migranty by oni také rádi zčásti přehodili na ty státy Unie, které nikdy neměly kolonie a žily spíše ve vykořisťovaných zemích. Namátkou jmenuji Česko, Slovensko, Polsko, Slovinsko, atd.

Svět je dnes propojen silnými pouty. Nikdo by však neměl trpět za bývalou vinu. Ti migranti směřující do Anglie by měli právě tam a ne jinde řešit své problémy. Tedy ti pocházející ze zemí bývalého britského koloniálního světa. Možná, že by je Angličané vyhostili, možná nechali tam žít. Oni totiž nechtějí jinam než do Anglie, kterou vlastně pokládají za svou druhou vlast. Tak k tomu byli vychovávaní po řadu generací. Nechat je však umírat ve vodách Kanálu či zmrznout ve stanech na francouzském pobřeží, nebude nikdy patřit mezi silné stránky »britské demokracie«.

Milan ŠPÁS