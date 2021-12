Sobectví je víc než solidarita?

Dvě stě studentů Masarykovy univerzity chce žalovat vedení školy za to, že míní nařídit plnění některých vládních opatření týkajících se koronaviru. V téže době přes 33 000 našich spoluobčanů zemřelo s covidem anebo přímo na covid. Tisíce dalších pacientů čekajících na operace nebo lékařské zákroky bude podle kandidáta na ministra zdravotnictví Válka muset dál čekat, protože všechny síly jsou zaměřeny na záchranu lidí s akutně probíhajícím onemocněním touto pandemickou nákazou. A do toho všeho nová varianta nemoci, která se šíří z jihu Afriky.

Jak za situace, kdy se plní nemocnice a odkládají naléhavé operace, hodnotit akci studentů z Brna? Těch ohánějících se svobodou a demokracií? Vím, co znamená odložení některého zásahu nebo některé léčby. Zaslechla jsem dokonce, že někde uvažují o tom, které pacienty vyřadí z plicní ventilace a které na ní nechají. Rozhodovat má prý perspektivnost toho či onoho pacienta. Kdysi mně vyprávěli, jak brzy po válce se soudili ti, kteří vybírali spoluvězně do transportů podle toho, zda jsou méně perspektivní, a více perspektivní ze seznamů vyřazovali. Také Josefu Frankovi tento výběr při procesu se Slánským ublížil. Dnes tedy máme znovu selektovat jen proto, že část mladých lidí se nejen nenechala očkovat, ale nechce dodržovat základní předpisy? Tak já osobně krok dvou set brněnských studentů chápu a divím se, že se našla právnička, která se chce do takové kauzy angažovat.

Nejde však jen o zmíněné studenty. Pražská demonstrace antirouškařů a odpůrců očkování nás přesvědčila, že sobectví je víc než solidárnost. Přičemž nikde není psáno, že ti samí, kteří dnes odmítají nutná opatření, zítra nebudou potřebovat pomoc. Tak jako televizní novinář Etzler. Uvědomí si, že vzhledem k jejich onemocnění, nějaký jiný pacient trpící bolestmi a možná už na konci života, pokud se mu nedostane pomoc, ztratí naději a vlastně třeba i život? Ti antirouškaři a odpůrci očkování zabírají pak místa v nemocnicích, zaměstnávají lékaře, kteří by se jinak starali o jiné pacienty a vraceli je do života.

Sobectví v generaci, která má brzy převzít vedení státu, je však varováním. Proto se osobně domnívám, že ti, co onemocní covidem a nebyli očkováni, by léčbu měli platit. Proč totiž ji máme za ně platit my ostatní? Možná, kdyby se »šlo přes peníze«, toto božstvo současnosti, by se přece jen mnozí očkovat nechali a dodržovali všechna potřebná opatření.

Jana BYSTŘICKÁ