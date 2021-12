V Bruselu jsou fakt mimo, to není naše budoucnost

Sice jen na chvíli, než byl po protestech Italů stažen... prý k dopracování, spatřil světlo světla naprosto šílený interní dokument Evropské komise, určující nová pravidla inkluzivní komunikace. Škoda, že si toho také nevšiml někdo z českých úředníků, aby to byl protest i za nás. Dokument byl určen komisařům a byrokratickému aparátu EK a přikazoval jim, která slova a výrazy smí či nesmí říkat a psát. Taková skutečná svoboda slova. Podle italského deníku Il Giornale, jenž ze zmíněného dokumentu cituje, bylo například zakázáno používat Vánoce a vánoční svátky.

Co za pohromu vyvolalo, vyvolává a dál vyvolávat bude »inkluzivní« vzdělávání v základním školství, s tím se zejména rodiče a učitelé setkávají dnes a denně. Nepomáhá to jedněm ani druhým, hlavně však, že vládne chaos a vzdělanostní úroveň klesá, neboť dnešní společnost chytré lidi asi nepotřebuje. V rámci globalizace světa právě naopak - čím hloupější generace budou vstupovat do produktivního života, tím pro tvůrce Nového světového řádu lépe.

V našem případě sahá Evropská komise ve jménu inkluzivity až k tomu, že de facto ruší Vánoce, ba co více - apeluje na adresáty onoho interního dokumentu, aby se například vyvarovali frázi, že »období Vánoc může být stresující«, a říkali, že »svátky mohou být stresující« (tedy s vypuštěním substantiva »Vánoce«), neboť, jak se v odůvodnění lakonicky praví: »Ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den.« Stupidní, žel myšleno vážně.

Těch, s prominutím, zrůdností se v dokumentu EK objevuje mnohem více. Třeba zahájit jakéhokoli rokování není možné standardním oslovením »dámy a pánové«, ale např. »drazí kolegové«. Jak však v komentáři správně glosuje redakce webu echo24.cz, toto v češtině vzhledem k rodům v plurálu nedává smysl, neboť »kolegové« jsou rodu mužského. Až tak daleko ve své »blbosti«, diplomatičtěji se to nazvat nedá, byrokrati za peníze daňových poplatníků došli.

Mně teď jde o Vánoce, vánoční svátky, a to v kontextu se snad nikdy nekončícími, často hloupými, výtkami na adresu minulého režimu. Myslíte, že toto by si tehdejší stranické orgány dovolily? Nebo že by si dovolily zrušit štědrovečerní půlnoční mše? Prostě zrušit Vánoce, o což Evropská komise zcela bez zábran a nepokrytě usiluje? Jak je možné, že nyní všichni krom Italů mlčeli? Kam až dojde manipulace s veřejným míněním?

Zkusme si na to odpovědět sami a také přemýšlet o tom, jaká budoucnost nás a naše děti s Bruselem ještě čeká.

Vojtěch FILIP