Ilustrační FOTO - Pixabay

Loni poděkování a cukroví, letos agresivita

Zatímco při loňské vlně koronaviru lidé pekli zdravotníkům cukroví a nosili jim ovoce, dnes je situace opačná. Personál nemocnic čelí agresivnímu chování. Příkladem může být ohrožování zdravotníků v Benešově nožem a střelnou zbraní nebo poškození aut před kladenskou nemocnicí.

Dobrovolníky to však od pomoci zdravotnickým zařízením zatím neodrazuje, řekl včera novinářům krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). »Každý dobrovolník to zvažuje, ale nezaznamenáváme, že by tam byl nějaký dramatický pokles z důvodu, že se bojí jít do služby,« uvedl. Například benešovské nemocnici se navzdory zprávám o agresivním chování vůči zdravotníkům nadále hlásí stálí příznivci s nabídkou pomoci a zapojují se do práce na odděleních nebo pomáhají s očkováním. Na vánoční služby se již také přihlásilo devět studentek střední zdravotnické školy, řekla novinářům Markéta Bláhová z managementu benešovské nemocnice.

»Je to otřesné«

Agresivní chování vůči lékařům a sestrám včera odsoudila středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). »Je naprosto otřesné, co zdravotníci musejí v současné době zažívat,« uvedla. Perné chvíle zažili hlavně v pondělí pracovníci benešovské nemocnice, které ohrožoval nožem a střelnou zbraní jeden z pacientů. Zdravotníkům se podařilo z ordinace utéct, muže na ambulanci zamkli a zavolali na linku 158. Policisté ho pak zadrželi.

Při incidentu nebyl nikdo zraněn, policisté u muže našli dvě plynové zbraně a dva nože. Kriminalisté obvinili třiašedesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, hrozí mu až tři roky vězení. Soud na obviněného uvalil vazbu. »Že jsou zdravotníci na pokraji sil kvůli covidu, je jasné, a že ještě budou čelit útočníkovi se zbraní v ruce, samozřejmě nikdo nečekal,« dodala hejtmanka Pecková.

Někdejší středočeská radní zodpovědná za zdravotnictví Jiřina Fialová (KSČM) je také tímto útokem na zdravotnický personál otřesena. »Velice mě mrzí, že někdo může něco takového způsobit zdravotníkům. Obzvlášť v současné době! Zdravotníci, se kterými jsem kdy přišla do styku, byli maximálně zabráni do své práce, aby pomohli lidem. A takto hrubě jim někdo oplácí?«

Záchranáři i operátoři za epidemii nemohou

Policie se také zabývá případem poškozených aut u kladenské nemocnice. V noci na neděli tam někdo poškrábal lak či propíchal pneumatiky zhruba u deseti vozů. Pavlík upozornil i na negativní komentáře na sociálních sítích, některé by podle něj bylo možné i trestně stíhat.

S agresivním chováním pacientů mají zkušenosti také středočeští záchranáři. Mluvčí krajské záchranné služby Petra Homolová ČTK řekla, že i ona sama se při výjezdu setkala například s tím, že si jeden pacient nechtěl nasadit respirátor a choval se konfliktně. I pod vlivem této zkušenosti upozornila na Twitteru na to, že záchranáři i operátoři za epidemii nemohou a je pro ně náročná nejen v práci, ale i v jejich soukromých životech.

Mezi lidmi vnímám napětí

Otázky Haló novin pro praktickou lékařku Kateřinu Jirousovou

Vnímáte také ve své ordinaci vyšší agresivitu ze strany pacientů?

Ano, v této době mám velký pocit, že se zvedá slovní agresivita, a zejména hrubě se chovají neočkovací pacienti. Já se snažím všechny mé pacienty nenásilně – to zdůrazňuji – přesvědčovat, aby se nechali očkovat. Dělám to stejně, se stejnou intenzitou, jak při očkování proti klíšťové encefalitidě či chřipce a dalším nemocem, tak nyní proti covidu. A setkávám se s tím, že mnozí pacienti mi dávají najevo, že vědí, na co mají nárok, a co nemusí. Argumentují mi tak, že očkování je dobrovolné, tak se neočkují. Ale když onemocní covidem, tak mi telefonují a dožadují se aplikace monoklonálních protilátek!

Jako ukázku jisté neomalenosti některých pacientů vám uvedu tento příklad: Jeden můj mladý pacient mi telefonoval, že mu skončila izolace a »kdy už se mu výsledek PCR testu objeví v Tečce«. Když mu vysvětlím, že mu obecně doporučuji nechat se očkovat, což bych mu ihned zanesla do Tečky, tak odvětí, že má právo se neočkovat a že nyní díky ochranné lhůtě 180 dnů chce jít do hospody – a zavěsí mi telefon.

Takže stručně odpovím na vaši otázku takto: Ano, lidé jsou v posledním období slovně hrubí.

Měli by být nějak více zdravotníci chráněni před případnými násilnými pacienty?

Vysloveně pokus o fyzický útok jsem zažila jen jednou, když jsem sloužila na pohotovosti. To byl tehdy nějaký feťák. Já jsem se v tu chvíli asi chovala velmi asertivně, protože se mi ho podařilo vyhodit z ordinace. Řešením je v každém případě zamknout se a ihned zavolat policii. Už jsme u nás vícekrát řešili problém ohrožení zdravotníků násilníky. Osobně si myslím, že by zdravotníci mohli absolvovat i kurzy sebeobrany.

Kdyby se zvýšily tresty za napadení lékařů a sester, tak by to velmi prospělo. Mohlo by se jednat o napadení úředních osob. A hlavně – lékaři musí být ve společnosti váženi!

Jak to probíhá, když doporučujete své pacienty na monoklonální protilátky?

Každý den mám možnost doporučit na monoklonální protilátky asi tak deset pacientů, záleží také na tom, je-li těchto protilátek v nemocnici dost. Když telefonuji do táborské nemocnice (mám ordinace v Choustníku a Tučapech), kam tito pacienti jsou poté přijati, tak se mě přijímací lékař/lékařka vždy ptá, zdali je pacient očkován. To je první otázka, kterou mi položí. Když odpovím třeba »neočkován«, tak slyším odpověď: »Ale víte co, paní doktorko, oni jsou pak na nás tady drzí, domáhají se, co by vše chtěli. Přitom monoklonální protilátky je experimentální léčba, a oni nesouhlasí ani s vakcínou, která je už schválená!«

Víte, je to přetěžování zdravotnického personálu, který by rád poskytl léčbu raději očkovaným pacientům, protože průběh jejich nemoci, pokud tedy onemocní, je mírnější.

Jsou nějaká indikační kritéria pro pacienty?

Ano, samozřejmě, nelze podat monoklonální protilátky každému. Jedno kritérium je věk nad 60 let obecně, a druhé – v případě nižšího věku musí být přidružená choroba. Zkrátka není prostě možné, že přijde 18letý kluk a požaduje monoklonální protilátky.

Rozhodně platí, že kdo je očkován proti covidu, má vyšší pravděpodobnost, že jím neonemocní, resp. průběh případné nemoci bude mírný. Myslím, že to je tak jasné, že to snad mohou pochopit všichni.

Současná doba je vypjatá – jsme v předvánočním období, je tu covidová situace, která nekončí, někteří jsou rozrušení ještě i z výsledku voleb. Každý má z něčeho stres. Jak by se nyní lidé měli chovat?

Protože mezi lidmi vnímám napětí, doporučuji být v klidu, hlavně žádnou paniku. Jsem jako lékařka všeobecně velkým zastáncem očkování. Ale mám i jednu připomínku. Vláda slíbila, že očkování proti covidu bude dobrovolné, a nyní tlačí na pilu. Měla by se chovat taktičtěji, netlačit tolik, protože to vyvolává o to větší odpor části obyvatel.

Hlavně se musí lidé chovat zodpovědně. Pokud se nechtějí nechat očkovat, budiž to jejich vůle, ale musí zásadně nosit respirátory, dezinfikovat si ruce, dodržovat rozestupy, před návštěvou starších příbuzných si udělat test apod. Bývá to často tak, že většina očkovaných je zodpovědnější, poctivě nosí respirátory, a většina neočkovaných a odmítajících očkování jsou současně antirouškaři. A to je nezodpovědné.

Monika HOŘENÍ