Zleva Mirek Šimůnek, Iva Fiedlerová, Marie Šulová, Alena Várošová a Lucie Junková

Dáma roku 2021: vítězství díky úsměvu i tanci

Nejen hustou a zdravou zrzavou »hřívou«, ale také spontánností, vyjadřovacími schopnostmi, tanečním nadáním i milým úsměvem okouzlila porotu i diváky v sále Marie Šulová (60) z Brandýsa nad Labem. Není divu, že si z divadla v Horních Počernicích odnesla titul Dáma roku 2021!

»Pocházím z Prahy 9 - Vinoře. Mám ráda květiny, přírodu, tanec, jógu, ale i mystiku a tajemno. Do soutěže Dáma roku 2021 mě přihlásila kamarádka, je to pro mě velká výzva, a tak je na vás, jak to dopadne,« prozradila během medailonku, který byl během léta natočen u moře v Chorvatsku. Ostatně – v Drveniku nebo v Trpanji vznikly medailonky i ostatních 11 finalistek. Na druhém místě skončila Iva Fiedlerová (58) z Prahy, třetí byla Alena Várošová (74) z Mohelnice.

Vlastimil Harapes a Richard Sacher

»Soutěž Dáma roku je projekt zaměřený na aktivní ženy ve věku od 48 let, které nebaví jen chodit do práce, pečovat o rodinu a domácnost. Je to projekt pro takové dámy, které chtějí zažít dobrodružství plné úžasných zážitků, načerpat pozitivní energii, objevit v sobě symbol ženské krásy a využívat ho ve svém životě naplno i po skončení soutěže,« prozradila Lucie Junková z Galerie Silných srdcí, která akci pořádá se společností StockholmDream Production. Finalistky se v průběhu večera představily v rámci zmíněného medailonku, volné disciplíny a módní přehlídky šatů od firmy epretty.cz.

Nosková jako královna

Do poroty zasedl bývalý baletní mistr Vlastimil Harapes, zpěvačka Michaela Nosková, spisovatel, novinář, astrolog a zpívající moderátor Richard Sacher, Dáma roku 2020 Kateřina Voráčková či umělečtí fotografové Jan Parkman a Milan Junek. Zlatým hřebem večera byl slavný song Teď královnou jsem já ve skvělém podání Míši Noskové, na níž téměř nebylo poznat, že je v pokročilém stádiu těhotenství. Legendárním hitem Zrcadlo od Karla Černocha publikum dokonale rozproudil Richard Sacher. A co si odnesla domů vítězka Marie Šulová? Nebylo toho zrovna málo, ale hlavní cenou byl individuální pobyt v New Yorku pro 2 osoby od společnosti StockholmDream Travel v hodnotě 65 000 Kč. A pozor - veškerý výtěžek z galavečera, který skvěle moderoval herec Miroslav Šimůnek, putuje na charitu, konkrétně na konto Galerie Silných Srdcí.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO - Pavel PRŮCHA