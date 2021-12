Ilustrační FOTO - Pixabay

Půl a půl zdraví je zdraví celé!

Mám rád pohádky. A nestydím se za to. Před časem jsem k narozeninám dostal nový gramofon. Dobrý dárek! Konečně zase mohu přehrávat klasická »elpíčka«, na nichž mám uloženo spoustu báječné hudby a mluveného slova. Včetně pohádek. Však jsem do nich investoval nemalé peníze. Pro svoje potěšení i pro potěšení dětí. I vnoučata si je užívají…

Asi třeba po pravdě říct, že si je ještě před pár roky užívala. Teď dávají přednost počítači a mobilům. I když tu a tam je na staré desky nalákám. Například na Spejbla, Hurvínka a Máničku. Například ta, na které Hurvínek a Mánička se snaží přesvědčit pana Spejbla o tom, že přísloví neplatí. Tvrzení že čistota je půl zdraví a dobrá nálada je také půl zdraví »logicky« uzavírají H a M tím, že půl a půl je zdraví celé. Proto přísloví neplatí.

Netřeba dál rozebírat, stačí se přihlásit k tvrzení, že čistota je půl zdraví. Ano, vyplatí se čas od času uklidit, i teď, a snad právě teď, krátce před Vánocemi. Pravda, na je trhu spousta chemických prostředků, jimiž odstraníte kde co, ale my, kteří fandíme přírodě, dáváme přednost »babské« klasice.

Naše maminky, jejich maminky a babičky (dědové se do úklidu moc nehrnuli) uklízely pomocí látek na přírodní bázi. Se špínou a bakteriemi si poradily stejně dobře, jako současná moderní chemie. Jen připomínám náš oblíbený ocet, ano ten osmiprocentní, litr ho pořídíte kolem 15 korun. Ředěný (většinou 1:1) i neředěný je dobrou dezinfekcí podlah i obkládaček v koupelně či v kuchyni, vodní kámen nemá šanci, skvěle jím vyleštíte okna a zrcadla. A přidáte-li ho místo aviváže do poslední máchací lázně, ušetříte, prádlo se rozzáří… Ale to dobře znáte.

Obyčejná soda na praní (1000 g koupíte do 30 korun) nejen změkčuje vodu a bělí tkaniny, ale je báječná i na čištění kuchyňského nádobí, včetně připálených hrnců a kastrolů. To ostatně platí i o jedlé sodě. Mýdlo s jelenem, poctivá klasika, je již pár let znovu na trhu. Skvěle se jím perou v ruce tkaniny, z nichž odstraní i vytrvalé skvrny, jeho teplý roztok dobře poslouží k mytí podlah, ale i nádobí, včetně toho stříbrného. Kostka mýdla přijde na dvacku, jak kde. Jako slušná náhrada může posloužit i tekuté mýdlo mající sloužit k očistě těla, ale především rukou. Nic moc parády na těle nenadělá. Ale i levnější druhy (dvě deci v pěti litrech vody) mohou pomoci s očistou podlahy. I obyčejné mazlavé mýdlo (1000 g pořídíte do stokoruny), které malíři pokojů používali a mnozí dosud používají k očistě stěn před malováním a ke zpevnění staré malby, je dobré. Přidáte-li dvě či tři lžíce do pěti litrů teplé vody, špína z dlaždic, PVC a lakovaných podlah zmizí »mávnutím proutku«.

Ilustrační FOTO - Pixabay

I ten nejlevnější jedlý olej, na který v regálech koukáte možná s obavami, zda je či není k jídlu, je dobrým čistím prostředkem na nábytek. Babičky půl hrnku oleje smíchaly s trochou soli a čistily jím nábytek. Po očistě plochu setřely čistým měkkým hadříkem.

Ani vyždímaný citron hned nevyhazovaly. Pomůže vrátit lesk skleněnému nádobí, kachliček i vodovodní armatury. Babičky si jím potíraly i ruce. Tvrdily, že je lepší než krém. Měly je měkké a hebké a zbytek citronu jim před vyhozením ještě posloužil.

Přidávaly sůl (lžíce stačí) nebo jeden prášek do pečiva do posledního máchání záclon. Proto babičky měly a mají záclony sněhobílé a pevné…

Už jako dítě jsem se divil, jak je to možné, že babičkám při vaření nikdy z hrnce nevytekla polévka. Později, když jsem toužil po tom stát se kuchařem (což se žel nestalo, zůstalo jen u amatérské posedlosti vařením), mi babička ukázala, jak se to dělá. Horní okraj vnitřní strany hrnce potřela kouskem sádla. Jak jednoduché!

Fazole či hrách, obecně pak luštěniny, máme rádi, a pokud vy ne, tak děláte chybu. Možná se jim vyhýbáte z obav z možné následné plynatosti, jež je nepříjemná. V našich zemích »únik« plynu z našich střev je považován za společenský přestupek. Babičky však věděly, že stačí při vaření luštěnin přidat špetku jedlé sody. Poté luštěniny mohly jíst i stydlivé dívenky. A byly ještě krásnější, protože byly a jsou zdravější! Dívenky i babičky.

A kysané zelí? S tím nejlépe pracoval děda z Chodové Plané. Jeho početná rodina (osm dětí + jejich děti) se čas od času scházela a užívala si poraženého vepříka a s tím spojených chuťových radovánek, ale také, třeba i později, báječného doma krouhaného a v kameninových sudech naloženého zelí. Spousta hrubě pokrájené cibule do základu, osmažené na sádle, pokrájené kyselé zelí podusit, do něj nastrouhat několik syrových brambor na zahuštění, pár lžic cukru na sražení kyselosti. Báječné! V menším množství stačí 1000 g kysaného zelí, dvě tři pokrájené cibule, dvě tři lžíce dobrého sádla, podusit, přidat lžíci cukru a jeden větší oloupaný a jemně nastrouhaný brambor.

Dědova vánoční zelňačka byla také bezvadná! Přepočteno na čtyři porce stačí tři hrnky kysaného zelí, dva tři brambory, dvě lžíce hladké mouky, půl hrnku pokrájené slaniny, dvě lžíce sádla, půl hrnku kysané smetany, asi 200 g domácí klobásy (oloupané a na plátky či na drobné kostičky nakrájené), jedno vejce, kmín, pepř, sladká paprika sůl, pár kuliček nového koření. V hrnci nejdříve rozškvařte jemně pokrájenou slaninu, přidejte sádlo a poté hladkou mouku – připravte jíšku. Zalijte dvěma hrnky vody a za občasného míchání asi 10 minut povařte. Poté přidejte hrubě pokrájené kysané zelí, koření, pokrájené, jak jinak než oloupané, brambory, vařte do měkka. Vmíchejte jíšku, povařte a nakonec přidejte pokrájenou klobásu. Ještě krátce povařte. A nakonec přidejte smetanu s jedním rozšlehaným vejcem. Jen prohřejte, nevařte.

Ano, nejen babičky byly v kuchyni báječné. I dědové se kolem plotny uměli otáčet. A tak je to dosud… A koneckonců i děti mají pravdu. Čistota a dobrá nálada, půl na půl, jsou v podstatě celé zdraví.

(jan)