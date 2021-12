Monika v nejkrásnějším z kostýmů Christine Daaé

Fantom opery bojuje s pandemií

Velký návrat ohlásila česká verze legendárního muzikálu Andrew Lloyd-Webbera Fantom opery v pražské GoJa Music Hall. Jenže po obnovené premiéře z minulého pátku si na další představení kvůli pandemii COVID-19 musí (minimálně až do března příštího roku) počkat i tahle obávaná »stvůra« pařížské opery. To ale neznamená, že se za fenoménem světových muzikálových pódií nemůžeme po čase zase ohlédnout. A jak jinak než s naší nejoblíbenější operní dvojicí titulu – Fantomem Radimem Schwabem a Christine Daaé Monikou Sommerovou…

Jak a kdy jste přijali informaci o dalším návratu Fantoma opery do Prahy i o tom, že se s vámi zase počítá pro vaši klíčovou roli?

Radim Schwab: Dost pozdě, popravdě nás tak nějak oslovili »na poslední chvíli«, což mělo za následek, že produkce měla problém pokrýt termíny jak zkoušek, tak představení. Byli jsme překvapení, že se tyto věci dělají takto »za pět minut dvanáct«.

Monika Sommerová: Návrat Fantoma opery jsem zjistila na oprašovacích zkouškách Čarodějky (dalšího světového titulu GoJa MH). Byla to pro mě neskutečně krásná zpráva, jelikož jsem netušila, že bych si tento nádherný kus mohla ještě jako Christine zahrát, přeci jen mé roky od prvního uvedení v Praze už utekly… Ještě krásnější zprava pak byla, že mě pan doktor František Janeček (producent titulů GoJa MH) ponechá i v narychlo nastudované roli Carlote Giudicelli a budu moct být v této nádherné hře na 100 %! Je velká výzva zahrát si obě tyto role. Herec se v každé z nich najde.

Radime, nakolik vám role Fantoma změnila život?

Byla to škola pěvecké techniky, musel jsem se toho spoustu naučit, i když nejvíc mě technicky posunul Don Giovanni, kterého jsem nastudoval v době, kdy se už Fantom nehrál. Zároveň to byla velká škola »vztahů« - jak vyjít s lidmi, kteří vám, jak se v divadelní hantýrce »bodnou kudlu do zad«, když se otočíte… A jak si nevšímat těch ubožáků, kteří neustále někoho hodnotí… Dnes už to beru jako bzučení hmyzu na louce (smích). Zároveň jsem tam ale potkal i několik skvělých přátel, se kterými se potkávám i mimo divadlo.

Jak tedy probíhalo zkoušení/oprašovačky, kolik týdnů jste tomu vlastně věnovali?

Radim: Byl to velice rychlý proces a šlo to velice dobře. Přece jenom ty stovky repríz a brilantní práce před oběma uvedeními se musely někde projevit. A teď nemluvím jen o sobě, ale za celý tým - všichni jsou v tom skvělí, je to velice dobře obsazené!

Monika: Jelikož jsem znovu musela oprášit i baletní špičky, začala jsem trénovat ihned po zjištění, že se Fantom opery vrátí - to znamená už v září jsem své nohy nechala zvykat na tvrdé baletní choreografie. Samotné herecké zkoušky pak začaly na začátku listopadu (úsměv). Nebylo to však těžké, roli Christine Daaé jsem odehrála už více než 300x, takže stačilo zmáčknout pomyslný knoflík on/off (smích). Nebylo proto co řešit. Fantom opery byl dobře postavený již v roce 2014 režisérem Petrem Novotným a tak, jak nám to on zařízl do paměti, tak to také zůstalo.

V pátek 26. listopadu proběhla obnovená premiéra. Nakolik se vám líbila? A nebojíte se o další osud Fantoma opery v podmínkách stále se zase zhoršující pandemické situace? Bohužel už jsme zase druhou nejzasaženější zemí planety…

Radim: Všechno šlo perfektně. Teď máme pauzu a další představení se rozjedou od března. Tedy hrát to budeme, o osud se nebojím. Je to skvělé dílo a v konkurenci s ostatními show v Praze jistě obstojí.

Radim Schwab jako host na jednom z koncertů Moniky Sommerové

Monika: Obnovená premiéra byla velmi složitá, tíha zodpovědnosti, kterou jsme za tu dobu nabrali všichni, byla velká a musím říci, že v každé šatně bylo ticho a soustředění. Já osobně jsem se bála moc, ale myslím, že to dopadlo dobře. O to více byla velmi horká zpráva o tom, že se Fantom opery, po takové dřině během zkoušení, odkládá až na březen, těžká. Při tomto zjištění jsem nebyla naštvaná, ale byla ve mně jakási bolest. Nemůžeme takto žít napořád. Kéž už tato šílená doba skončí.

Čím pro vás je Lloyd-Webberův Fantom opery celkově celoživotně, a jak jste si ho zamilovali po vašem naskočení do tohoto parádního velkopředstavení?

Radim: Je to krásné velké dílo, které je prověřené celosvětově. A i po těch stovkách repríz mě to stále baví. Mám rád i písně a árie ostatních postav.

Monika: Fantom opery pro mě znamená moc, byla to má první velká role a na to se nezapomíná. Tak moc se vám to s láskou zařeže do paměti, že jakékoliv vracení se k ní je naprostá láska k divadlu. Jeho hudba vás tak očaruje, že se to hraje naprosto samo a těšíte se i po třísté na každé představení.

Radime, představte nám prosím své další profesní i jiné zájmové aktivity, které jste v pandemické době byl s to realizovat (koncerty atp.)? ... Radime, s vámi spolupracovala dlouho Hanka Kupková, šéfka Fondu ohrožených dětí. Sledujete dál její úžasnou práci?

No, během pandemie jsem natočil nové album Grazioso. Musím říct, že nikdy jsem neměl víc času si užít natáčení nové desky jako při práci na tomto albu.

S Hankou jsme velcí přátelé a fandíme si navzájem. Je radost společně pracovat.

Moniko, vy jste před nedávnem byla kmotrou na jednom nadačním křtu velmi užitečné knihy Bossing na jehlách: O Kobrách, kudlankách a jiné havěti v práci. Jak jste se k projektu dostala, nakolik vás kniha/téma oslovily a v čem spočívala vaše role na křtu kromě samotného kmotrovství? Zpívala jste tam také? A co?

Moc si vážím tohoto osloveni. Ani nevím, proč mě Julie Růžičková, členka správní rady Nadačního fondu Filantia, oslovila, ale asi měla nějaké podvědomé tušení, že já bych mohla být tou pravou kmotrou (úsměv). Bohužel toto téma je v dnešní společnosti tabu a já jsem moc rada, že jsem u zrodu takové nadace. Chci, aby se o tom mluvilo více a více. O širší spolupráci budeme teprve mluvit, ale už teď se na to moc těším.

Ano, ano, zpívala jsem právě z Fantoma, i to bylo celkem na místě. Přece jen Fantom Christine také ovládá (smích).

Co byste o sobě řekli navzájem? Jak byste se vzájemně ohodnotili? Ať už jako Radim a Monika, ale i jako Fantom a jeho Christine Daaé?

Radim: No Monička je skvělá zpěvačka, herečka i kamarádka. My spolu ani nemusíme zkoušet. Vím, co udělá ještě před tím, než se to stane. Je to taková harmonie - ani na koncerty se už nedomlouváme, co třeba budeme dělat u konkrétního duetu…, prostě to vždycky samo vyplyne a je to super. Jsem moc rád, že ji mám ve svém životě!

Monika: Radim je pro mě jako člověk velmi cenný, vždy mi řekne po pravdě, co si myslí, a vždy se na mě usměje a vyřkne nějaký pozitivní proslov. Takových lidí je málo a já si ho moc vážím. Jako Fantom je pro mě mužský, mystický a přesný. Jsme na sebe v divadle navázáni, a to je nesmírné kouzlo, které musí být cítit i pro diváka. Jednoduše víme, co ten druhý udělá, což je vzácné. S ním se nemusím bát!

Roman JANOUCH

FOTO – Lenka HATAŠOVÁ, Martin J. POLÁK a archiv M. SOMMEROVÉ