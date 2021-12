Ilustrační FOTO - Pixabay

TOP 09 dělá ze zdraví kšeft

Česká republika čeká na ustanovení nové vlády, kandidáti představují své plány – někteří už byli u prezidenta Miloše Zemana, jiní zatím poskytují rozhovory médiím. Výrazné reakce zaznamenaly například výroky kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) o tom, že péče by měla být rozdělena na standardní a nadstandardní, ale také, že čekat šest hodin v čekárně není tak mnoho.

Rovněž odmítl povinné očkování nebo řekl, že je pro lockdown neočkovaných nad 60 let. Veřejné zdravotní pojištění by se mělo plánovat nejméně na tři roky, aby poskytovatelé zdravotní péče i pojišťovny mohly lépe hospodařit. Zavést by chtěl také pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce navázanou na vývoj ekonomiky, prosazovat platbu nemocnicím za diagnózu a umožnit připojištění na dosud nehrazenou péči.

»Tak pan Válek je prodloužená ruka TOP 09. Takovou oni prostě chtějí dělat politiku. Ze zdraví udělat kšeft. Nic víc. Mě osobně to nepřekvapuje, já ty jejich snahy ve Sněmovně už zažila na vlastní kůži. Spíše mě překvapuje, kolik jejich voličů se diví, že tomu tak je. Copak byli tak naivní a mysleli si, že to bude jinak? Jinak těch kauz a neobratných vyjádření pana Válka je mnohem víc. Stejně jako dalších vládních nominantů. Pravidelně je odhaluji ve svém každotýdenním pořadu Bez obalu,« uvedla předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

Na péči nebo prevenci, kterou si lidé teď sami ve zdravotnických zařízeních platí, by se podle Válka do budoucna mohli připojistit v rámci svého zdravotního pojištění. Jako příklad uvedl komplexní preventivní onkologické prohlídky. Ty si někteří lidé platí, aby jim odhalily rizika různých druhů rakoviny. Stojí řádově tisíce korun a zdravotní pojišťovny je nehradí. Jednotlivá vyšetření v nich obsažená pojišťovny platí na doporučení lékaře nebo preventivně lidem v určitém věku. Stát organizuje takové screeningy například k rakovině prsu, tlustého střeva a konečníku nebo plic.

Zneužití rakoviny a boje s ní

Předvolební projekt onkologického centra za sedm miliard korun v areálu vinohradské nemocnice zřejmě míří do zapomnění. Do hry se vrací původní dlouholetý záměr na postavení traumacentra, jeho stavbu ale komplikuje spor o pozemky. Válek vyjádřil traumacentru formální podporu: »Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je výstavba traumacentra dlouhodobě plánována. Proto má výstavba traumacentra, a to i z odborných důvodů, v této nemocnici moji podporu. Samozřejmě záleží na finančních prostředcích, připravenosti projektu, vlastnictví pozemku a podobných dalších faktorech, které mohou vše velmi komplikovat. Z pohledu medicíny je ale má odpověď jednoduchá – jasné ano.«

»Zneužití rakoviny a národního boje s ní ve volební kampani jsem se dlouhodobě obávala! Bohužel oprávněně… Vládnoucím politikům se hodilo přetřásat tento problém pouze v kampani, ale jakmile ta skončila, tak skutek – jako obvykle – utek. Jako členku zvláštního výboru pro boj s rakovinou Evropského parlamentu i člověka, který se rakovině a práci s pacienty dlouhodobě věnuje, mě to velmi mrzí. Nádorová onemocnění v České republice představují závažný zdravotní problém, který v následujících letech jen poroste úměrně s tím, jak bude naše populace stárnout. Nová studie The Economist Intelligence Unit upozorňuje na to, že ČR v plánování boje s rakovinou pokulhává. Neustále se odkládá spuštění národního onkologického programu. Předvolební hrátky ohledně národního onkologického centra celé věci rozhodně neprospěly. Bylo by fajn, kdyby si ti, co jsou u moci, na pacienty s rakovinou vždy nevzpomněli jen tehdy, když se konají nějaké volby,« zlobí se Konečná.

Trestat není vhodné

Pojišťovny by také podle Válka měly zohlednit, jestli se lidé o své zdraví aktivně starají, například chodí na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Takoví by naopak mohli mít výhody, třeba zdarma právě podobnou komplexní onkologickou prohlídku.

Trestat lidi, kteří se naopak o zdraví nestarají, ale podle Válka vhodné není, přestože je to lákavé. »Smysl solidárního pojištění je, že někdo má štěstí a někdo má smůlu. Ten, kdo má štěstí, je zdravý, (…), ale solidárně přispívá těm, co mají smůlu,« uvedl. Otevřít debatu o tom, jestli své zdraví ničí obézní, kuřák nebo třeba alkoholik, a ty pak postihovat, označil za začátek cesty do pekel, která pak nejde zastavit.

Léčbu některých nemocí je podle Válka potřeba lépe centralizovat, než dát přednost snadné dostupnosti v každé nemocnici. »Pokud chci kvalitu zvyšovat, musím některé výkony koncentrovat. Aby je člověk dělal dobře, musí jich dělat hodně a pacientů je omezený počet,« vysvětlil. Parametry by podle něj měly nastavit odborné lékařské společnosti, kterým chce pro to dát i konkrétní nástroje a rozhodovací pravomoc.

Regionální dostupnost

Další z priorit nové vlády v oblasti zdravotnictví je regionální dostupnost péče, která ale zatím podle Válka není dobře definovaná. »V případě akutní péče, kdy zachraňuji pacientovi život, je daleko lepší posílit efektivitu dopravy do nemocnic, které jsou schopny zajistit 24hodinovou akutní péči, než se snažit nalákat do periferie specialistu,« uvedl.

Pro každou část České republiky je podle něj optimální jiné řešení. »Pokud nejsem schopen najít kvalitního lékaře, musím hledat jiné cesty,« dodal s tím, že dostupnost nemůže mít přednost před kvalitou. V některých malých obcích je tak podle něj lepší zaplatit pacientům třeba dopravu k lékaři do větší obce, protože stejně by museli cestovat do lékárny nebo na odborná vyšetření. Hlavní roli v tvorbě této sítě musí podle něj hrát zdravotní pojišťovny.

