Prezident Miloš Zeman.

Jurečka už vyhrožuje

Pokud by prezident Miloš Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by Ústavu ČR a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to včera řekl předseda lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Věří ale, že taková situace nenastane a prezident si své výhrady k jednomu členu vlády během schůzky s ním vydiskutuje. Podle spekulací se prezident kriticky dívá na uchazeče o post ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti).

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) již Zemanovi poslal návrh na jmenování všech členů své vznikající vlády. Prezident se s nimi nyní postupně schází v Lánech, poslední schůzku má naplánovanou na pátek. Poté se opět bude chtít sejít s Fialou. Jmenování celého kabinetu by se podle Hradu mohlo uskutečnit v polovině prosince.

Zeman předem pohrozil vetem jednoho z kandidátů, jméno neřekl. Podle médií je dotyčným Lipavský. Jurečka věří, že prezident si své výhrady během schůzek vydiskutuje a následně návrhu vyhoví. Pokud by se tak nestalo, bylo by to podle Jurečky porušením Ústavy. Řekl, že v takovém případě by musela následovat, i když to je koalici nepříjemné, kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Dodal, že se o tomto postupu bavili jako předsedové koaličních stran. »Nemůžeme, pokud by taková absurdní situace nastala, ale já doufám, že nenastane, říct, že pan prezident se rozhodl nerespektovat Ústavu a zákony této republiky,« poznamenal. Po odmítnutí jmenovat některého člena vlády by podle Jurečky další kroky následovaly obratem.

Marian Jurečka.

Povinné očkování zrušíme

Nastupující vláda Petra Fialy zruší paragraf chystané vyhlášky, která stanovuje povinné očkování proti COVID-19 pro lidi nad 60 let. Jurečka řekl, že nastupující vláda takovou vyhlášku nemůže akceptovat a očkování pro lidi nad 60 let zruší. Pokud některé profesní skupiny budou s povinným očkováním v jejich oblasti souhlasit, vláda jim vyjde vstříc. Jurečka kritizoval vládu, že neudělala dost při přesvědčování lidí, aby se očkovat nechali.

Rozpočtové provizorium na začátku příštího roku podle něj nikoho neohrozí, letošní rozpočet je totiž nastaven velkoryse. Na MPSV chce šetřit hlavně na vnitřních nákladech, nikoliv na mandatorních výdajích. Jurečka řekl, že žádné programy MPSV, například Antivirus a jiné, ohroženy nejsou. »Tyto věci budou financovány i v rozpočtovém provizoriu,« zdůraznil.

Podle Jurečky nebudou jednotlivá ministerstva šetřit stejně. »MPSV má drtivou většinu výdajů danou mandatorně a na tom šetřit nelze. Šetřit ale lze na vnitřních výdajích ministerstva, například z hlediska investic z národních zdrojů, které jsme plánovali, a převést je třeba do modernizačního fondu,« řekl.

»Lidovci, a sociální? Dovolte, abych se zasmála. Naposled možná jako součást Národní fronty před rokem 1989. KDU-ČSL byla historicky součástí asociálních vlád, podílela se na divokých devadesátkách a politiku vždy dělala podle toho, aby se udržela jako vládní strana a svým členům aby tak zajistila lukrativní koryta,« uvedla předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

