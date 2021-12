Nástěnná malba Ahmaud Arbery na 1621 Albany Street, Brunswick Georgia, USA. Arbery byl zastřelen v únoru 2020. V této budově by mělo sídlit afroamerické kulturní centrum Brunswick. Nástěnnou malbu namaloval Marvin Meeks v květnu 2020. FOTO - Wikimedia commons

USA. Zbytečná usmrcení černochů na pokračování

Historickými okénky za vraždami Martina Luthera Kinga či Malcolma X americký institucionální rasismus bohužel nekončí… Porota soudu v americkém státě Georgia nedávno konečně uznala tři bílé muže vinnými z vraždy 25letého černocha Ahmauda Arberyho. Porotci k verdiktu nad Gregem McMichaelem, jeho synem Travisem a sousedem Williamem Bryanem dospěli po zhruba desetihodinovém rozhodování. Trojici hrozí doživotní vězení, poznamenala agentura AP.

Porota uznala vinnými všechny tři v několika bodech obžaloby, uvedl server BBC News. Trojice byla obviněna mj. z vraždy, těžkého ublížení na zdraví a úmyslu spáchat trestný čin. Při čtení rozsudku stáli všichni mlčky a na otázku, zda si přejí promluvit k soudu, odmítli, podotkl server britské zpravodajské stanice.

»Byl to dlouhý boj. Byl to těžký boj. Ale bůh je dobrý,« pronesla v reakci na rozhodnutí poroty Arberyho matka. Arberyho otec Marcus Arbery byl po vyhlášení rozsudku spatřen, jak před soudní síní pláče a objímá lidi, kteří ho podporovali, napsala AP. »Nic neudělal,« řekl na adresu svého syna.

Americký prezident Joe Biden v prohlášení uvedl, že toto rozhodnutí poroty ukázalo funkčnost amerického soudního systému, ačkoliv vražda »byla zdrcující připomínkou, jak daleko musíme v boji za rasovou spravedlnost v této zemi jít«.

Soudce podle agentury AP zatím neoznámil datum, kdy vynese verdikt, jelikož chce oběma stranám nechal dostatek času, aby se připravily. Agentura Reuters zároveň připomněla, že trojici mužů ještě čeká další proces u federálního soudu, kde jsou obvinění ze zločinů z nenávisti, a budou se zodpovídat z toho, že na Arberyho zaútočili, protože byl černoch. Tento soud má začít v únoru příštího roku.

Ahmaud Arbery byl zastřelen vloni 23. února, když si šel zaběhat. Nedaleko jeho bydliště v Brunswicku jihovýchodně od Atlanty ho pronásledovali v automobilech ozbrojení otec a syn McMichaelovi společně s Bryanem. Ten na mobilní telefon natočil, jak trojice neozbrojeného muže dostihla, následovala krátká potyčka a po ní výstřely. Arbery na místě zemřel.

Bryanovo video je klíčovou součástí příběhu i proto, že policie trojici útočníků zatkla až poté, co uniklo do médií, více než dva měsíce po Arberyho smrti…

McMichaelovi se odvolávají na sebeobranu. Deník The New York Times (NYT) zase nedávno podotkl, že Greg McMichael je bývalým příslušníkem místní policie a v původní policejní zprávě je označen jako svědek.

Prokurátorka Linda Dunikoská ve dvoutýdenním procesu prohlásila, že »nelze provést občanské zatčení (v té době ve státě platné…), protože někdo běží po ulici a není jasné, zda něco špatného udělal«. Obviněnou trojici označila za agresory, kteří se nemohou hájit sebeobranou.

Arberyho případ byl jedním ze série kontroverzních úmrtí černochů, která vloni otřásla Spojenými státy a rozvířila debaty ohledně rasismu a policejní brutality v zemi. Někteří aktivisté tehdy incident, který se odehrál za bílého dne, popisovali jako lynč, přičemž tento výraz použil i pozdější vítěz prezidentských voleb Joe Biden.

Výmluva na taser

A v americkém státu Minnesota před týdnem naopak teprve začal výběr poroty v procesu s bývalou policistkou Kimberly Potterovou, která čelí obžalobě kvůli zabití černocha Daunteho Wrighta. Její právníci tvrdí, že 20letého mladíka zastřelila omylem, protože si spletla elektrický paralyzér zvaný taser se svou střelnou zbraní. Dubnový incident zažehl několikadenní protesty v Minneapolisu, odehrál se totiž jen několik kilometrů od soudní síně, v níž se konalo líčení s bývalým policistou Derekem Chauvinem, který byl tehdy souzen za loňský květnový vražedný zákrok proti neozbrojenému černochovi Georgi Floydovi.

Běloška Potterová sloužila u policejního sboru 26 let. V dubnu byla součástí hlídky, která zastavila Wrighta, protože měl na zpětném zrcátku zavěšený osvěžovač vzduchu. To místní zákony zakazují kvůli obavám, že by takové předměty mohly bránit řidičům ve výhledu z auta.

Prokuratura tvrdí, že šlo o zabití a že zkušená policistka Potterová měla situaci zvládnout lépe. Policistka v takové situaci ani neměla použít svůj taser a měla nechat Wrighta ujet a chytit jej později.

Podle expertů si navíc policisté spletou taser s pistolí jen velmi vzácně. Obě zbraně mají obvykle na opačných stranách svých pásků a významně se tvarově liší. Taser používaný policií v Minneapolisu je navíc žlutý, zatímco pistole je celá černá.

Úvodní řeči podle ČTK přednesou obě strany ve středu. Za vážnější obvinění hrozí Potterové maximálně 15letý trest, za mírnější provinění deset let za mřížemi.

(rom)