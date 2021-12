Ikonické zobrazení Malcolma X v Irsku FOTO - wikimedia.org

Kdo a proč zabil Malcolma X?

»A my ho pak poznáme, jaký byl a jaký je - princ - náš vlastní černý zářící princ! - který neváhal zemřít, protože nás tak miloval.« Tak zakončil svůj proslov legendární herec Ossie Davis na pohřbu Malcolma X.

O více než půl století později byli dva z usvědčených vrahů Malcolma X, Muhammad Azíz a Chalíl Islám, 18. listopadu zproštěni viny. Hodili to na ně v roce 1966.

Odložená spravedlnost je odepřená spravedlnost. Muhammad Azíz, kterému je nyní 83 let, strávil 20 let ve vězení, zatímco Chalíl Islám si odseděl 22 let.

Oba černoši přežili roky na samotce. Islám, který zemřel v roce 2009, se nikdy nedočkal očištění svého jména. Azíz, tehdy známý jako Norman 3X Butler, a Islám, tehdy známý jako Thomas 15X Johnson, byli odsouzeni spolu s Mudžahidem Abdulem Halimem. Halim, známý jako Talmadge Hayer nebo Thomas Hagan, se během procesu přiznal k zabití Malcolma X, ale řekl, že jeho dva spoluobžalovaní jsou nevinní. To policii ani soudům nevadilo. Všichni tři obžalovaní byli odsouzeni a soudce Charles Marks jim udělil doživotní tresty.

Podezřelé okolnosti při vyšetřování

Policie se natolik nezajímala o to, kdo zabil Malcolma X, že ani neuzavřela místo činu. Večer, kdy došlo k atentátu, se v Audubonské tančírně smělo tančit s Malcolmovou krví na jevišti. Všechny fyzické důkazy, včetně upilované brokovnice, která byla jednou ze zbraní použitých k vraždě Malcolma X, zmizely. Soudkyně Marksová odmítla návrh obhajoby, aby odhalila policejní výslechy stovky očitých svědků. Proč?

Když Halim ve dvou místopřísežných prohlášeních v letech 1977 a 1978 uvedl jména čtyř lidí, kteří byli jeho spoluvrahy, soudce Harold Rothwax odmítl případ znovu otevřít. Newyorská policie ani FBI nic nevyšetřovaly.

Muhammad Azíz i Chalíl Islám měli silné alibi. Azíz byl doma a trpěl tromboflebitidou v pravé noze. Islám byl také u něj doma, když byl Malcolm X zabit, což potvrdil soused, který ho navštívil.

Manhattanský státní zástupce Cyrus Vance Jr. se omluvil za odsouzení obou mužů. Proč tedy Vance neoznámí vyšetřování toho, kdo pomáhal Mudžahidovi Abdulu Halimovi při vraždě Malcolma X?

Vance odmítl stíhat Dominiqua Strausse-Kahna, tehdejšího šéfa Mezinárodního měnového fondu, za znásilnění zaměstnankyně černošského hotelu Nafissatou Diallové. Státní zástupce je synem bývalého ministra zahraničí Cyruse Vance, který byl nejvyšším úředníkem Pentagonu během špinavé války proti Vietnamu a Laosu…

Válka FBI proti černochům

Černošští vůdci byli a jsou terčem americké vlády více než sto let. Armáda považovala doktora Martina Luthera Kinga mladšího za hrozbu. Ředitel FBI Edgar J. Hoover ho chtěl mrtvého.

Doktor King odsoudil válku proti Vietnamu. V newyorském Riverside Church prohlásil, že »největším šiřitelem násilí na světě je dnes má vlastní vláda«. Přesně o rok později byl Dr. King zavražděn v Memphisu 4. dubna 1968. Ve stejný den bylo v Memphisu osm Zelených baretů.

Během 1. světové války vyšetřovalo Vojenské zpravodajské oddělení jednoho z dědečků doktora Kinga kvůli tzv. podvratné činnosti, protože měl kázání proti lynčování.

FBI měla hnutí Islámský národ (NOI) pod dohledem už od počátku 40. let. Během 2. světové války byl vůdce NOI Elijah Muhammad poslán na čtyři roky do vězení na základě obvinění, že nabádal své stoupence, aby se k odvodu neregistrovali.

Ozbrojené síly USA byly poté zcela odděleny. Stejně tak jejich zásobování krví; nacistická praktika…

Deník Pittsburghský kurýr v reakci na to zahájil kampaň »Dvojité V«, v níž vyzýval k vítězství nad Hitlery doma i v zahraničí. Do kampaně se zapojily i další černošské noviny a odhalily rasismus uvnitř i vně armády. S podporou prezidenta Franklina Roosevelta chtěl Edgar Hoover, aby vydavatelé černošských novin byli souzeni za velezradu.

Protikomunistický hon na čarodějnice

Během protikomunistického honu na čarodějnice po válce se FBI snažila zničit každou pokrokovou organizaci v zemi. Hoover spustil COINTELPRO, zkráceně program pro kontrarozvědku. Snažila se vyvolat rozkol uvnitř skupin i mezi organizacemi.

Vedle KS USA a Socialistické dělnické strany se COINTELPRO zaměřil na černošské aktivistické skupiny. Mezi ně patřila konference jižanského křesťanského vedení vedená doktorem Kingem, Islámským národem a Studentským nenásilným koordinačním výborem, známým jako SNCC.

COINTELPRO později vedl vyhlazovací válku proti straně Černých panterů. Jak ukazuje film Jidáš a černý mesiáš, FBI nasadila svého informátora Williama O’Neala do illinoiské strany Černých panterů. O’Neal byl klíčový pro chicagskou policii, která zavraždila předsedu pobočky v Illinois Freda Hamptona a kolegu z Panterů Marka Clarka 4. prosince 1969.

Edgar J. Hoover poslal 6. června 1964 do kanceláře FBI v New Yorku telegram, v němž požadoval, aby »udělali něco s Malcolmem X«. O osm a půl měsíce později byl Černý zářící princ zavražděn, před svou rodinou a čtyřmi sty diváky.

Malcolma X nechali zavraždit

Malcolm X byl zavražděn v Audubonské tančírně 21. února 1965. Nyní se jmenuje Pamětní a vzdělávací centrum Malcolma X a dr. Betty Shabazzové, nachází se v části Washington Heights na Manhattanu.

Týden předtím, 14. února, byl dům Malcolma X. a jeho rodiny - na 23. až 11. ulici v East Elmhurstu v Queensu - zničen bombou. Policie to odmítla vyšetřit… V domě umístili láhev naplněnou benzinem, aby to vypadalo, že oheň založil Malcolm sám.

Před každým místem, kde Malcolm X mluvil, bylo vždy nejméně půl tuctu policistů, aby se pokusili lidi zastrašit. Přesto týden poté, co Malcolma a jeho rodinu málem zabili, byl u vchodu do Audubonské tančírny jen jeden policista. Další policisté byli ukryti poblíž. Známý novinář Jimmy Breslin dostal od policie tip, že by měl jít na schůzku do Audubonské tančírny. Věděla newyorská policie, co se stane?

Cyrus Vance řekl, »že na rozkaz samotného ředitele Edgara Hoovera nařídila FBI několika svědkům, aby policii nebo státním zástupcům neříkali, že jsou ve skutečnosti informátory FBI«. Kromě toho byli v publiku tajní policisté, kteří patřili k Úřadu zvláštních služeb (BOSS), newyorskému policejnímu Rudému komandu.

Na Malcolma střílelo několik lidí. Nikdo z asi tuctu agentů FBI a policistů uvnitř tanečního sálu se nepokusil atentátu zabránit. Nemohli ani za zatčení Talmadge Hayera (Mudžahid Abdul Halim), jediného vraha, který byl zadržen.

Hayera zranil Reuben Francis, pobočník Malcolma X, a pak ho chytili lidé z obecenstva. Policista u dveří a dva policisté, kteří jeli kolem v policejním autě, Hayera zatkli.

První vydání starého New York Herald Tribune přineslo článek Jimmyho Breslina, který uváděl, že dva podezřelí byli zatčeni. »Dva podezřelí« byli v pozdějších vydáních Tribune a dalších newyorských novin změněni na jednoho podezřelého. Kdo byl ten druhý podezřelý a proč ho média a policie nechaly zmizet…?! (»The Assassination of Malcolm X«, autoři George Breitman, Herman Porter and Baxter Smith).

Mezi přítomnými agenty BOSS byl i detektiv Gene Roberts, který se vetřel do Malcolmovy ochranky. Robertse lze vidět na obrázcích vedle smrtelně zraněného Malcolma X, jehož hlavu choval asijský americký aktivista Yuri Kochiyama.

Jako po 11. září

»Bratr Gene« později pronikl do Strany černých panterů. Při výpovědi ve vykonstruovaném obvinění skupiny Panther 21 podal lživé svědectví. Jednou z obžalovaných byla Afeni Shakurová, matka Tupaca Shakura.

Porotě trvalo dvě hodiny, než zprostila Pantery obvinění z pokusu o bombový útok na obchodní domy a ZOO v Bronxu. I když tato obvinění byla fantastická, příliš se neliší od obvinění, která byla použita na věznění Arabů a muslimů po 11. září.

Prokurátor Chris Christie využil svého falešného obvinění z Fort Dix 5 a stal se guvernérem New Jersey…

Kapitalistická média vždy trvala na tom, že vražda Malcolma X. byla výsledkem neshod mezi ním a Elijahem Muhammadem. Malcolm X opustil NOI v březnu 1964. Nikdy se nezmiňují o tom, že se FBI a místní policejní oddělení snažily zničit Islámský národ. K NOI patřily desítky tisíc černochů.

Losangeleská policie zaútočila na mešitu č. 27 27. dubna 1962. Tajemník mešity Ronald X. Stokes byl střelen do srdce a zabit. Šest dalších členů NOI bylo zraněno, včetně Williama X. Rogerse, který zůstal ochrnutý. Stejně jako Kyle Rittenhouse policie prohlašovala, že šlo o »sebeobranu«.

Malcolm X přijel do Los Angeles a pronesl řeč na počest svého přítele Ronalda X Stokese. Pohřbu se zúčastnily 2000 lidí. Ono zvěrstvo bylo jednou z jisker, jež vedly k povstání ve Watts v roce 1965.

Newyorská policie Malcolmu X nikdy neodpustila, že 2600 členů NOI obklopilo jedné dubnové noci roku 1957 28. okrsek v Harlemu. Požadovali spravedlnost pro Hintona Johnsona, jehož policie surově zmlátila. Policie byla nucena poslat Johnsona do nemocnice v Harlemu. Na Malcolmův signál se tisíce muslimů a jejich stoupenců rozešly.

Jeden policista řekl šéfredaktorovi Amsterodamských novin Jamesi Hicksovi, že »to bylo příliš mnoho moci na to, aby ji měl jeden člověk« a odkazoval na Malcolma X. (»Smrt a život Malcolma X« od Petera Goldmana)

Skutečný zaměstnavatel toho policajta - superboháč - měl stejný pocit. Wall Street neocenila, že Malcolm X podporuje odborovou organizací Local 1199 zaměstnanců newyorských nemocnic.

Kapitalisté? Pijavice

A určitě se jim nelíbilo, když říkal »ukaž mi kapitalistu a já ti ukážu pijavici«. Černošský revolucionář prohlásil: »Dnes jsme svědky globálního povstání utlačovaných proti utlačovateli, vykořisťovaných proti vykořisťovateli.«

Malcolmovi X. se během posledního roku jeho krátkého života staly věci, které byly mimo dosah každého člena NOI. V červenci 1964 Malcolm v Káhiře málem zemřel na otravu jídlem a museli mu vypumpovat žaludek.

Nikdo jiný, kdo jedl s Malcolmem, neonemocněl. Otisky prstů CIA jsou na celém tom pokusu o vraždu. Největší teroristická síť na světě měla (a má) přece vlastní toxikologické oddělení…

Její hlavou byl Sidney Gottlieb, který se pokusil zabít Fidela Castra toxiny. Gottlieb v roce 1960 odletěl do Konga a předal sadu s jedem šéfovi stanice CIA Larrymu Devlinovi. Zamýšlenou obětí byl Patrice Lumumba, první vůdce Demokratické republiky Kongo. Prezident Eisenhower schválil Lumumbovu vraždu…! Přestože CIA tehdy Lumumbu otrávit nedokázala, milovaný (levicový) africký vůdce byl zavražděn 17. ledna 1961.

Malcolm X strávil měsíce v Africe poukazováním na útlak černochů ve Spojených státech. Byl to jednočlenný oddíl pravdy, na který americké ambasády nedokázaly odpovědět. S podporou afrických vlád se Malcolm snažil tato porušování lidských práv prezentovat OSN.

Navštívil i Gazu

Černošský vůdce stejně jako Che Guevara navštívil Gazu a vyjádřil solidaritu s palestinským lidem. Malcolm se s Che setkal, když v roce 1964 hovořil v OSN.

Malcolm X byl jediným prominentním černošským vůdcem ve Spojených státech, který odsoudil masové lynčování stoupenců zabitého Patrice Lumumby. Belgičtí výsadkáři a bílí žoldáci zaútočili v listopadu 1964 na Kisangani, tehdy nazývané Stanleyville, a zabili a znásilnili tisíce Afričanů. Prezident Lyndon Johnson (podezřelý z podílu na zosnování vraždy svého předchůdce JFK – pozn. red.) dodal letadla C-430 Hercules pro přepravu těchto teroristů…!

Dne 9. února 1965, 12 dní před atentátem, byl Malcolm X zastaven na pařížském letišti Orly a deportován z Francie. Malcolm předtím mluvil ve Francii bez problémů. Mnoho lidí se domnívalo, že se prezident Charles de Gaulle obával, že Malcolm X bude zavražděn na francouzské půdě, a nechtěli, aby se jim to dávalo za vinu.

Pentagon měl k umlčení Malcolma X zvláštní důvody. V letech 1965 a 1966 byla jedna pětina všech úmrtí v boji ve Vietnamu černošští vojáci a mariňáci. Rasističtí důstojníci nutili černošské vojáky k nejnebezpečnějším úkolům. A Malcolmův přítel Muhammad Ali riskoval, že půjde do vězení, protože odmítl zabíjet Vietnamce.

Inspirace pro bojovníky proti rasismu

Vojenští pohlaváři se museli obávat, že Malcolm X povede tažení odporu, které nakonec najde podporu nejen u černošské komunity, ale také u Asiatů, domorodců, Latinoameričanů a chudých bělochů.

Zavraždění Malcolma bylo tragédií pro všechny pracující a utlačované lidi. Stejně jako Che Guevara, který byl také zavražděn, i Malcolm X se stal inspirací pro všechny, kdo bojovali proti kapitalismu a rasismu.

Osvobození Muhammada Azíze a Chalíla Isláma vyžaduje vyšetřování toho, kdo byli skuteční spoluvrazi Mudžahedína Abdula Halima a kdo vraždu umožnil. Hlavním podezřelým je americká vláda.

Pokud kapitalistická vláda odmítne vyšetřit sama sebe, lidé musí najít pravdu všemi dostupnými prostředky.

Stephen MILLIES,

pro struggle-la-lucha.org,

27. listopadu 2021

Přeložil

Vladimír SEDLÁCĚK