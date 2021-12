Ilustrační FOTO - Pixabay

Pod Vídní nečekaný obří zdroj tepla

Tři kilometry pod Vídní se v miliony let staré geologické vrstvě nachází ohromné zásoby horké vody. Metropole ji chce využít jako zdroj tepla pro vytápění statisíců domácností, a to nejpozději do roku 2030. Geotermální energie sehraje podle Vídně zásadní roli v přechodu na bezemisní energetiku.

Dálkové zásobování teplem patří mezi nejvýznamnější položky v celkové spotřebě energií a při přechodu na bezemisní energetiku proto sehraje jednu z hlavních rolí. Plány města Vídně pro rok 2040 počítají s tím, že necelou polovinu místní spotřeby tepla pokryjí tepelná čerpadla, kolem 56 % spotřeby však má zajistit právě dálkové teplo. Městský plán zároveň předpokládá, že výroba dálkového tepla se do té doby stane klimaticky neutrální. Proto se Vídeň vedle energetického využití odpadů a odpadního tepla chce opřít i o geotermální energie.

»Aby se ochrana klimatu ve Vídni stala úspěšnou, musíme naše zásobování teplem učinit ještě ekologičtějším. V hluboké geotermii – tedy zásobnících horké vody v hloubce několika tisíců metrů pod městem – přitom leží velký potenciál,« vysvětluje ředitel energetického podniku Wien Energie Michael Strebl. »Pod Vídní dřímá obrovské množství tepla! To chceme v budoucnu využít pro zásobování teplem. Pomocí 3D modelu jsme získali podrobný obraz vídeňského podzemí a můžeme začít s plánováním konkrétních projektů. Do roku 2030 chceme teplo z hlubin dodávat až do 125 000 domácností,« doplnil Strebl.

Aderklaarský konglomerát

Velmi podrobné informace o podloží získal městský dodavatel energií díky výzkumnému projektu GeoTief Wien, během něhož vědci a zástupci průmyslu od roku 2016 zkoumají geologii Vídně a okolí.

Interdisciplinární tým mj. provedl detailní měření na 175 km2, a to pomocí 16 000 bezdrátových senzorů, které měřily seismické odrazy vibrací, jež do země vysílaly speciální vozidla. Výzkumníci tím nasbírali 50 terabyte dat, která následně analyzovali společně s dalšími materiály. Průzkum odhalil vysoký potenciál v oblasti na východním okraji Vídně, kde se nachází přibližně 20 milionů let stará geologická vrstva Aderklaarský konglomerát, nazvaný podle obce sousedící s Vídní.

Pracovníkům se podařilo tuto miocenní výplň Vídeňské pánve poměrně přesně definovat a předpokládají, že se zde v hloubce tří kilometrů nacházejí vodní zásoby o teplotě až 100 stupňů Celsia s termálním výkonem až 120 megawattů. Do konce jara příštího roku chce Wien Energie potenciál ověřit i pomocí výzkumných vrtů. Praktické zkoušky se zaměří zejména na chemické složení vody i hornin a jejich propustnost. Potvrdí-li testy a další výzkum předpoklady výzkumníků, může Vídeň začít s přípravou geotermálního zařízení.

(za)