Další krok od demokracie

Za posledních několik měsíců se u nás změnilo mnohé. Dokonce tak, že to vyvolává obavy. Vinou není jen koronavirus, i když jistě má svůj vliv, ale celková devastace společnosti. Od listopadového převratu je vše, co je spojené s minulostí, pomlouváno a měněna výchova od solidárnosti k cílené přeměně v individuálnost a výjimečnost. To mění vztahy mezi lidmi. Vzniká skupina lidí, která si myslí, že jen ona má pravdu a že jen ona má právo na budoucnost. To se projevilo v rozdělení společnosti na ty, kdo dodržují antivirová opatření, a na ty, kteří odmítají se jim podřídit. U mnohých z nich je už jen krůček k fašismu.

Jako příklad lze uvést útok na ošetřující tým benešovské nemocnice, poničení aut zdravotnického personálu na Kladně či časté útoky na záchranáře po celé republice či na ty, kteří se nechali očkovat. Nejde bohužel o výjimečnou záležitost. Stačí si připomenout sraz asi dvou tisíc antirouškařů a těch, kteří odmítají se podřídit vládním protikoronavirovým opatřením, ale i útoky na ministra zdravotnictví a jeho rodinu či zadržení ozbrojeného člověka, který si to »šel vypořádat s Andrejem Babišem« přímo do Strakovy akademie. Už, zdá se, chybějí jen pochodně a bubny.

Fašizaci společnosti nahrávají i některé kroky soudních a dalších orgánů. Mám na mysli například rozhodnutí Ústavního soudu vrátit k dalším soudním jednáním »případ Štrougal a Vajnar«, kteří jsou obviněni z toho, že nezabránili v osmdesátých letech střelbě na hranicích. Tak po více než třiceti třech letech se opět vyvolal duch neústavnosti a udělal krok směrem k převyprávění historie a k porušení ústavou zaručených práv. Každá země totiž bránila (a dodnes má bránit) své hranice. Ti, co tehdy opouštěli republiku bez potřebných dokladů, neměli totiž čisté svědomí a mnozí z nich stříleli na pohraničníky. Zabitých strážců hranic byly totiž desítky a jejich smrt mají na svědomí ti »demokraté«, kteří prý nechtěli nic víc, než odejít ze země na západ. K opuštění Československa bylo tehdy už dost možností, a jak víme, desetitisíce lidí jich využily.

Spojuji si všechny tyto informace, protože skutečně patří k sobě. Dosvědčují jistou fašizaci společnosti, a to nejen, pokud jde o stres z koronaviru. Současná moc se mstí a nástup nové pravicové garnitury, která dokonce už na svém začátku porušuje demokratické zvyklosti, což dokazují volby v Poslanecké sněmovně, je nebezpečím pro všechny, kteří s ní nejdou, a fašizace společnosti jí jenom může vyhovovat.

Jan PEHE