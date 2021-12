Petr Pan, Pandrhola, nebo Dařbuján?

Je zajímavé, jak se vyvíjejí názory na některé politiky. Hodně často mi vadilo, co říká a dělá Jiří Paroubek, a nedávno jsem zjistil, že napsal přesně to, co bych klidně podepsal: »Vždy jsem rád poslouchal či četl názory bývalého předsedy vlády a dlouholetého koryfeje českého Senátu, Petra Pitharta. Vzpomínám si, že někdy před rokem 2008 jsem k možnosti jeho kandidatury na úřad prezidenta republiky jako tehdejší předseda ČSSD veřejně řekl, že by to bylo jistě možné řešení. Nesdílím sice všechny názory P. Pitharta, ale oceňoval jsem ho v té době pro umírněnost a konzistenci jeho názorů… Ve svém článku v Hospodářských novinách (HN) z 30. 11. pod názvem ‚Miloš Zeman je podílníkem na zbytečném umírání. Zvažme znovu článek 66‘ je ovšem P. Pithart ve svých argumentech nejen jednostranný, ale bohužel také v řadě aspektů i demagogický.«

Nejsem čtenářem HN a ani si nekoupím předplatné, abych si celý článek mohl přečíst na webu. Tam jde přečíst pouze úvod: »Nevíme, zda má budoucí Fialova vláda lepší plán než vláda Babišova. Víme, že bude mít silný mandát na příští čtyři roky. Že proto může mít víc odvahy činit potřebné kroky, jakkoli nepopulární. Víme na druhé straně, že Babišova vláda by nejraději už nevládla a bude mít oné odvahy méně – v jejím čele stojí přece člověk, který chce kandidovat na prezidenta. Nechce dále navrhovat nepříjemná opatření…«

Předpokládám, že J. Paroubek ten článek četl celý a rozčílil-li se nad ním tak, že napsal do HN reakci, patrně článek pokračoval ve stejném duchu. Je třeba připomenout, co napsal v závěru své reakce: »Vyhrožovat prezidentovi eliminací z úřadu, pokud nebude politicky povolný, jak to dělá ve svém článku P. Pithart, je, mírně řečeno, nevkusné. Každý z nás se s přibývajícími roky mění. P. Pithartovi s lety ubylo umírněnosti a bohužel i moudrosti, kterou jsem u něj dříve tak obdivoval.«

Není vůbec překvapivé, že jeho reakci v HN odmítli otisknout s tímto odůvodněním: »Dostal se ke mně text pana Paroubka. Tisknout ho nebudeme ze dvou důvodů. Neřeší podstatu článku pana Petra Pitharta, tudíž že Miloš Zeman je podílníkem na zbytečném umírání lidí. A za druhé hodnotí osobu Petra Pitharta, což je zcela irelevantní. S pozdravem Petr Honzejk«

Z toho, co vím, lze odvodit jediné: P. Pithart je buď kouzelný Petr Pan, který nikdy nezestárne, a tudíž asi ani nezemře, a mj. řekl: »Nikdy neříkej sbohem. Protože sbohem znamená odejít. A odejít znamená zapomenout«, nebo byl u toho, když se jeho jmenovec, druhý Petr Pan – jmenovaný premiér Petr Fiala, domlouval se Smrťákem, že podobně jako Kuba Dařbuján začne s jeho pomocí léčit. I za cenu přetáčení postelí…

Možná ale dokonce už ví, že po nástupu Fialovy vlády sám udělá to, co Pandrhola – zavře Smrťáka do sudu. Jak jinak by mohl vypouštět moudra, že: »Miloš Zeman je podílníkem na zbytečném umírání«???

V závěru totiž místo svého názoru musím znovu použít citaci J. Paroubka: »Mimochodem, tvrzení, že se Zeman podílí na umírání lidí, je asi tak stejně blbé, jako by bylo tvrzení, že nová vláda mu zabrání.«

Zbyšek KUPSKÝ