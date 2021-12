Od papeže k Míše Jílkové

Papež František, jedna ze dvou známých osobností s hlubokým sociálním a ekologickým cítěním i vysoce humánními názory (tou druhou je generální tajemník OSN António Guterres), o víkendu navštívil Řecko, podle svých slov kolébku demokracie. A právě o ní (nejen v souvislosti s uprchlíky) se v prezidentském paláci v Aténách rozpovídal. Mrzí ho totiž, že stav demokracie ve světě se nebezpečně zhoršil. Nespokojení lidé jsou vábeni »písněmi sirén« ze strany populistických politiků, kteří slibují snadná, ale nereálná řešení.

V této souvislosti pontifex vyzval k návratu k politice, která upřednostňuje obecné dobro a není založena na vyvolávání strachu. »Nemůžeme si s obavami nevšimnout, že jsme nyní, a nejen v Evropě, svědky ústupu od demokracie,« postěžoval si František v projevu, ve kterém citoval i starověké řecké filozofy a spisovatele, například Aristotela či Homéra.

Žádnou konkrétní zemi nezmínil, už v minulosti ale kritizoval několik politiků (či spíše politikářů), včetně Donalda Trumpa nebo vůdce italské krajní pravice Mattea Salviniho, a to zejména v souvislosti s jejich přístupem k migraci. Lidé by si podle papeže ale obecně měli dávat pozor na politiky, kteří jsou »posedlí popularitou, touhou po zviditelnění« a kteří tuto cestu »doprovázejí nereálnými sliby«.

Pokud jde o migraci, osudy uprchlíků, z nichž mnozí zemřou na moři, papež označil za »hrozivou moderní Odysseu«. Evropu vyzval k »usmíření a sjednocení« a ke změně právě v přístupu k migraci. »Nebudou to zdi postavené ze strachu, ani veta odůvodněná nacionalistickými zájmy, jež pomohou jejímu pokroku,« shrnul správně. Místo »nacionalistického sobectví« nabízí EU možnost stát se »motorem solidarity«…

Po delší době se však tématu migrace – vzhledem k dění na bělorusko-polské hranici – věnoval i uhádaný a překřikující se veřejnoprávní kotel nazvaný Máte slovo s M. Jílkovou. Kromě přeběhlíka Jaroslava Bašty, jenž stejně jako jeho někdejší a teď už zase aktuální straničtí kolegové Jaroslav Foldyna a Ivan David vyměnil ČSSD za SPD, tedy umírněnou levici za krajní populistickou pravici (ač expředseda soc. dem. Jan Hamáček to k té hnědé taky hnal víc, než by bylo zdrávo), tentokrát nikdo další mezi hosty zajímavý nebyl. Pár zasloužilých NATOhujerů a i v řadách »zástupců veřejnosti« se hlavně nesměl objevit nikdo, kdo by se snad byť jen částečně zastával Ruska či Běloruska. O to pozoruhodnější ale byla výměna názorů diváků v tradiční liště na dolní straně obrazovky. Ta si ale zcela určitě vyžádá samostatné pokračování této »úvahy«. Tak zase »na dočtenou« za týden, drazí čtenáři. Snad všichni dožijeme…

Roman JANOUCH