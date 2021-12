Ilustrační FOTO - Pixabay

Štědrý »strýček« Putin opět plnil přání

Kráva, iPhone či zájezd do Soči, to jsou jen některé příklady dárků, které získali Rusové poté, co se obrátili se svými problémy a tužbami přímo na prezidenta Vladimira Putina.

Ve čtvrtek tak vešlo ve známost, že 13letý Aljoša Sokolnikov ze vsi v sibiřském Jakutsku, který během červnové debaty hlavy státu s národem, vysílané ruskými televizemi v přímém přenosu, žádal o kravičku, nyní skutečně krávu obdržel, uvedla ruská redakce BBC na svém webu.

Dostal krávu

Chlapcova žádost se v červnu ani nedostala na obrazovky, ale nahrál ji operátor a následně se jí zabývaly místní úřady. Chlapcova rodina nejprve dostala od republikového ministerstva zemědělství nabídku, aby se zapojila do programu »Agrostart-up« s příslibem, že dostane na nákup krávy grant. Nakonec si ale žádost vzala na starost přímo Putinova vládní strana Jednotné Rusko - a chlapec dostal krávu. »Informace v médiích o podobných dárcích se obvykle objevují po debatách s prezidentem, anebo po dopisech adresovaných hlavě státu. Z hlediska P. R. je to bezchybná taktika…,« upozornila BBC.

Palivové dříví

Během stejné debaty si penzistka Svetlana Kultyginová postěžovala Putinovi, že jí už 20 let nezavedli do domu plyn, přestože se tak stalo v případě chat prominentů, které prý plyn mají. Stížností se zabýval gubernátor Sverdlovské oblasti, vyšetřovatelé i prokuratura. Ale výsledkem bylo, že penzistce přivezli náklad palivového dříví s vysvětlením, že plyn zapojí nejdříve za dva roky - až dostavějí potrubí. A také se přišlo na to, že žádné »papalášské« chaty v sousedství nejsou - ty jsou zřejmě na místech, kam už byl plyn zaveden.

Dva fotbalové dresy

Putin letos daroval dva fotbalové dresy - tréninkový a pro zápasy - desetiletému Makarovi z Tambovky v Amurské oblasti, o které chlapec poprosil v dopise. »Synek má od dětství moc rád našeho prezidenta,« svěřila se podle ČTK maminka.

Žák Danila Prilepa se před čtyřmi lety v televizním přenosu zeptal šéfa státu, jak řeší problém se zkorumpovanými hodnostáři, a postěžoval si na pomalé přidělování dotací na bydlení pracovníkům ministerstva vnitra v jednom ze sibiřských regionů, což je problém, který trápí chlapcovu rodinu. Putin se zeptal, zda mu otázku někdo připravil, a hoch odvětil, že jej na to připravil život. A postěžoval si, že jej prezidentova odpověď neuspokojila, podobně jako v případě mnoha dalších občanů, protože jí chyběla konkrétnost.

Zlatý iPhone

Prilepa pak dostal zlatý iPhone s Putinovým portrétem v hodnotě 184 tisíc rublů (asi 56 000 Kč podle současného kurzu) od úpravce chytrých mobilů; daná společnost se takto rozhodla odměnit autora nejlepší otázky. Technicky sice nešlo o dárek od Putina, ale od soukromé firmy, nicméně ta vysvětlila, že Putin nakonec udělil náležitou pozornost problému, který chlapec nastolil: »Danila položil vážnou a odvážnou otázku, na kterou požadoval jasnou a konkrétní odpověď. Navíc jsme ocenili chlapcovu pohotovost, který prezidentovi řekl, že jej k otázce připravil život. Danila je skvělý příklad naší mladé generace.«

Dva byty a zájezd do Soči

Putin už v roce 2017 daroval k narozeninám zájezd do Soči Anastasiji Votincevové z Iževska, která si mu postěžovala, že má byt v havarijním stavu. Putin do Iževska přijel na pracovní návštěvu a rozhodl se Anastasii osobně navštívit: žena žila spolu se sestrou a třemi dětmi v jediném pokoji ve zchátralém domě. Tehdy také prezidentovi řekla, že ani ona, ani její rodina nikdy nebyli u moře. Putin jí během návštěvy daroval kytici a zájezd do Soči, zatímco obdarovaná za hlavní dar označila samého Putina. »Byla to nejlepší dovolená v našem životě,« pochvalovala si po návratu z černomořského letoviska. O rok později dostala byt, stejně tak její sestra.

Kytara a lyže

Rok 2017 byl vůbec na dárky od prezidenta bohatý: Putin daroval kytaru školákovi ze vsi u Pskova, který si o ni hlavě státu řekl. A dvě školačky z Čeljabinska dostaly od hlavy státu pod stromeček lyže. »V budoucnu chci být na olympiádě,« prohlásila vzápětí jedna z obdarovaných dívek…

Tak či onak, Vladimir Vladimirovič zkrátka ví, jak na to. V řadě oblastí skutečně není od věci se od něj lecčemu přiučit. Platí to zejména pro další politiky v Rusku i v zahraničí.

(rj)