Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Stát nekontroloval dotace potravinovým bankám

Rozdělování dotací na podporu potravinových bank ministerstvem zemědělství (MZe) provázela řada nedostatků. Resort neměl jasně stanovené cíle, nevyhodnocoval dopady rozdělených dotací a hradil i výdaje, které proplácet neměl. Ve zveřejněné zprávě to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

V letech 2016 až 2019 vyplatilo MZe potravinovým bankám a dalším příjemcům dotace na shromažďování a distribuci potravin přes 209 milionů korun. Podle NKÚ si ale ministerstvo nestanovilo konkrétní cíle a nevyhodnocovalo efektivitu vynaložených peněz. »Od potravinových bank pouze přejímalo informace o množství rozdělených potravin,« uvedl NKÚ. Resort si podle něj vedl jen statistiku o počtu podpořených projektů a vyplacených penězích. To však nevypovídá o tom, jestli byly peníze využity nejlepším možným způsobem.

Ministerstvo zemědělství je ale přesvědčeno o tom, že cíle poskytované podpory byly definovány a také kontrolovány dostatečně. Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého o tom svědčí výrazně rostoucí množství zachráněných potravin, které se dostaly k lidem v nouzi.

MZe podle NKÚ nenastavilo správně ani systém rozdělování dotací. Pravidla nebyla jednoznačná například v tom, na co může být dotace použita. »Příjemcům stačilo splnit jen základní podmínky, konkrétní dotační žádosti MZe nijak nehodnotilo,« uvedl NKÚ. Ministerstvo podle něj nesprávně nastavilo i kontrolu příjemců dotací.

I tuto výtku resort odmítl. »Pro vyhodnocení programu byly s ohledem na jeho dosavadní krátké trvání použity jako hlavní ukazatele navýšení skladovací kapacity a následné sledování nárůstu objemu redistribuovaných potravin,« uvedl Bílý. Dodal, že je prakticky nemožné definovat jiný ukazatel, který by jednoduše dokazoval vztah mezi podporou potravinových bank a omezením plýtvání s potravinami.

Šlendrián v rozdělování dotací

Kontrola NKÚ podle bývalého poslance a experta KSČM na problematiku zemědělství Josefa Šenfelda jen potvrdila šlendrián v rozdělování dotací na podporu potravinových bank ministerstvem zemědělství. »Přece pravidla dotací musí být nastavena tak, aby co nejlépe byl splněn účel dotace a poskytnuté peníze byly využity co nejlepším možným způsobem. Při nastavení špatných podmínek to jen vybízí ke spekulacím,« řekl Šenfeld našemu listu. Pevně věří, že MZe vše řádně vyhodnotí a viníky špatně odvedené práce potrestá. »Jen je škoda, že ke kontrolám a vyhodnocení dotací dochází za tak dlouhý čas a v tak dlouhých intervalech, to přímo brání v relativně krátkém čase odradit nepoctivé příjemce v jejich další nekalé činnosti,« dodal Šenfeld.

Josef Šenfeld.

NKÚ kritizuje resort i za proplácení nákladů, které proplatit neměl. Někteří příjemci dotace například nakupovali věci, které se shromažďováním a distribucí potravin nesouvisely, například pánve, grilovací brikety, jízdní kola nebo koženou sedací soupravu. MZe také vyplatilo dotaci na nákup skladu, který příjemce pořídil za 4,4 milionu korun, přestože znalecký posudek udával cenu o téměř 1,3 milionu korun nižší. »Celkové náklady příjemců, které MZe uznat nemělo, dosahovaly 11,3 milionu korun,« uvedli kontroloři.

Ministerstvo ale oponuje tím, že nákupy kuchyňského vybavení slouží k nutné úpravě a zpracování potravin. »Stejně tak je třeba, aby byl provoz vybaven i zázemím pro zaměstnance, které je dle legislativy nedílnou součástí potravinářských provozů,« hájí se resort.

Výhrady ke způsobu rozdělování dotací na potravinovou a materiální pomoc lidem ohroženým chudobou má NKÚ i vůči ministerstvu práce a sociálních věcí. Resort podle kontrolorů připravil systém pro hodnocení rozdělených peněz tak, že nemůže reálně vyhodnotit, co dotace přinesly. »Také jestli se potravinová pomoc dostala k potřebným osobám, nemá MPSV jak ověřit – jejich výběr prováděly partnerské organizace,« vytýká NKÚ ministerstvu práce.

(jad)