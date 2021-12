Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Bidenovy předvolební sliby se rozplývají

V USA v uplynulém týdnu pokračoval nepříznivý vývoj epidemie covidu a průměr nově odhalených infekcí koronavirem se tu asi po dvou měsících vrátil nad hranici 100 000 případů na den. Podle statistik deníku The New York Times (NYT) připadalo na každý z posledních sedmi dní asi 110 000 nákaz, podle čísel Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dokonce 120 000. Novou variantu viru nazvanou omikron odhalily testy ve třetině amerických států.

Kromě denních počtů infekcí roste i bilance hospitalizací s covidem, jež je aktuálně v zemi s 330 miliony obyvatel těsně pod 60 000. Oba ukazatele jsou stále na hodnotách výrazně pod maximy z minulé zimy, ovšem do blízkých týdnů se předpokládá další růst. USA mezitím stále evidují přes 1000 úmrtí spojených s covidem za den, celkový počet hlášených obětí je bezmála 790 000. Nový rozmach epidemie přišel po poměrně silné letní vlně, která tvrdě zasáhla zejména jih země a vyhnala počty mrtvých až nad 2000 denně. Následně ve druhé půli října přírůstky nákaz klesly k 70 000 na den, k nízkým hodnotám ze začátku léta se ale nevrátily. Nyní se nákaza nejvíce šíří na severu USA ve státech New Hampshire, Minnesota, Michigan a Wisconsin. Celkem v 17 státech USA se teď potvrdil výskyt varianty omikron, jež stojí za prudkým zhoršením epidemie v Jihoafrické republice. V USA už testy odhalily omikron i u lidí, kteří v poslední době nebyli v zahraničí, což nasvědčuje komunitnímu šíření varianty na území USA.

Pandemie, prvotní příčina potíží

To vše mj. znamená značný problém pro administrativu amerického prezidenta Joe Bidena, který na začátku roku nastupoval do Bílého domu s tím, že zkrocení COVID-19 je jeho hlavní prioritou. Epidemie a s ní spojené těžkosti v ekonomické sféře ale zůstávají citelné a Bidenova popularita na podzim v průzkumech spadla na dosud nejnižší hodnoty. »Stále jsme uprostřed boje proti pandemii a lidé toho mají plné zuby. My taky,« řekla nedávno prezidentova mluvčí Jen Psakiová. »Bidenův tým považuje pandemii za prvotní příčinu jak potíží celé země, tak prezidentových osobních politických problémů. Definitivní potlačení covidu by v očích Bílého domu jednou ranou postavilo USA na nohy a vlilo novou krev do žil Bidenova prezidentství,« hodnotila situaci na konci listopadu agentura AP. »Výzva v podobě koronaviru se ale pro Bílý dům ukázala jako zapeklitá, když předčasná vítězná prohlášení v létě spláchla nakažlivější varianta delta,« uvádí analýza. Federální vláda v boji proti pandemii spoléhá hlavně na vakcíny a Biden stále Američany vyzývá, aby se nechali očkovat, nyní i posilovací dávkou vakcíny.

Zatím marná snaha

Pracovníky federálních institucí se k tomu snažil dotlačit i vakcinačním nařízením, které podle Bílého domu splňuje přes 95 % vládních pracovníků. Bidenova administrativa kromě toho chce zavést povinné očkování pro vybrané profese či pravidelné testování neočkovaných zaměstnanců ve větších firmách, tyto snahy ale zatím blokují soudy. Nejméně jednu dávku vakcíny proti COVID-19 v USA dostalo přibližně 71 procent populace, prvotní vakcinační režim dokončilo 60 % obyvatel. Na úrovni jednotlivých států se podíl plně naočkovaných pohybuje od 45 do 73 %. Dodatečnou dávku vakcíny absolvovalo v celé zemi 13 procent lidí.

(ava, čtk)