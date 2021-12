Čtyřletý trest pro Su Ťij

Barmský soud uložil svržené vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij čtyřletý trest vězení za podněcování k násilí a porušení opatření proti koronaviru. Sdělil to mluvčí barmské vojenské junty. Čtyři roky vězení dostal i sesazený prezident Win Myin. Byly to první verdikty v procesu s představiteli vlády, již v únoru svrhla armáda.

Do Aun Schan Su Ťij. FOTO - Wikimedia commons

Národní liga pro demokracii (NLD) nositelky Nobelovy ceny za mír, 76leté Su Ťij, vyhrála v Barmě volby loni v listopadu. Vojenský převrat se odehrál těsně předtím, než mohla její vláda zahájit druhý pětiletý mandát. Vedení armády převrat odůvodnilo tím, že volby byly zmanipulované. Su Ťij čelí ještě několika dalším obviněním; ve světě jsou pokládána za snahu zdiskreditovat ji a zabránit jí v další účasti ve volbách. Ústava zakazuje komukoliv, kdo byl poslán do vězení, zastávat vysoký státní úřad či stát se poslancem. Junta uvedla, že Su Ťij se dostalo spravedlivého procesu u nezávislého soudu vedeného soudcem, jehož jmenoval její vlastní kabinet. Su Ťij byla v minulosti kritizována za obhajobu zásahů barmské armády proti muslimským Rohingům. Na 700 000 jich muselo z Barmy kvůli těmto represím útéct.

Výzva k propuštění

I deset měsíců po převratu pokračují v Barmě protesty obyvatel. Při nedělním protestním pochodu proti vojenské vládě a za propuštění Su Ťij zemřelo pět lidí poté, co do davu najelo auto bezpečnostních složek. OSN, Evropská unie i jednotlivé země jako Británie čtyřletý trest pro Su Ťij kritizovaly. OSN a EU tvrdí, že proces byl politicky motivován a vyzvaly k okamžitému propuštění Su Ťij.

(ava, čtk)