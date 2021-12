Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkují temelínské energetiky

V jaderné elektrárně Temelín naočkovali zdravotníci začátkem týdne 245 pracovníků proti koronaviru.

ČEZ tak zvyšuje počet vakcinovaných. Aspoň jednu dávku má přes 85 procent zaměstnanců Temelína a Dukovan. V Temelíně posílili od poloviny listopadu provoz testovacího centra, testy dělají každý všední den, sdělil temelínský mluvčí Marek Sviták.

Očkování v Temelíně je dobrovolné, lidé si mohou vybrat z vakcín Pfizer, Moderna a Janssen. Někteří už absolvovali i třetí dávku. »Jsme součástí kritické infrastruktury a za všech okolností musíme zajistit nepřetržitý provoz našich elektráren. I proto klademe na ochranu zaměstnanců maximální důraz,« řekl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Temelínští zaměstnanci se mohou minimálně jednou měsíčně nechat očkovat v areálu. Oceňují, že je to časová úspora. »Pro mě je to obrovská výhoda, protože nemusím nikam jezdit. A není tady takový nával jako ve velkých očkovacích centrech,« řekl provozní elektrikář Jan Dvořák. První dávku absolvoval začátkem listopadu, teď šel na druhou. Do konce roku budou mít energetici možnost očkování ještě 20. prosince. Další termíny plánuje ČEZ v Temelíně, kde pracuje 1300 lidí, na začátek příštího roku.

Od druhé poloviny listopadu posílili energetici v Temelíně provoz testovacího centra, jež funguje od února. »Denně provede personál v průměru dvě stovky testů,« řekl ředitel elektrárny Jan Kruml. Opatření platí v Temelíně dlouhodobě. Povinné jsou respirátory ve vnitřních prostorách, na zastávkách a při spolujízdě. Využívá se práce z domova. Teploměry měří u vstupu do elektrárny teplotu. V testovacím centru se za týden udělá asi 1000 testů, v minulosti jich zvládali zdravotníci i tisíc denně.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 14,5 TWh.

(ng)