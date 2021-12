Ilustrační FOTO - Pixabay

Ekologické pokrytectví Evropské unie

Evropská unie vloni povolila vývoz nejméně 3800 tun pesticidů nebezpečných pro včely a biodiverzitu, které na svém vlastním území zakazuje. Vyplývá to z nedávno zveřejněné studie investigativního týmu britské pobočky organizace Greenpeace a švýcarské asociace Public Eye.

Neonikotinoidy se používají jako systémové insekticidy, EU část z nich zakázala. Patnáct členských zemí je ale na základě dočasné výjimky nadále vyváží, zejména do Brazílie, kde se používají pro ochranu cukrové řepy před škůdci, píše list Le Monde.

Evropské úřady vloni od září do prosince povolily vývoz 3800 tun pesticidů, které obsahují více než 700 tun účinných látek imidakloprid, thiametoxam a klothianidin. Vyvezené množství by stačilo k ošetření 20 milionů hektarů polí, což je více než osmkrát plocha všech osevních ploch v ČR. Podle údajů o toxicitě těchto přípravků by mohly tyto pesticidy zabít tisíce bilionů životadárných včel, uvádí studie a dodává, že údaj je navíc značně podhodnocený, protože vychází jen z exportů povolených za poslední čtyři měsíce loňského roku.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Toxický obchod

Studie pracuje s údaji od 1. září 2020, protože právě k tomuto datu vznikla všem exportérům pesticidů z EU povinnost hlásit objemy a složení vývozu příslušným unijním úřadům. Pesticidy mířily podle ČTK do 65 zemí, nejčastěji do Brazílie, Indonésie a na Ukrajinu, píše Le Monde na základě studie. Nevládní organizace píší o »toxickém obchodu« v souvislosti s devíti zeměmi. Nejvíce pesticidů nebezpečných pro včely vyváží Belgie (310 tun aktivních látek), následovaná se značným odstupem Francií, Německem a Španělskem.

Nejvíce kritizovaných přípravků na hubení hmyzu, tři čtvrtiny, vyváží firma Syngenta, která má výrobní závody právě v Belgii a dalších zmiňovaných zemích. Na druhém místě je firma Bayer, která vyrábí zejména v Německu.

Není nám pomoci

Mluvčí Bayeru v reakci na studii alibisticky uvedl, že "»pouhá skutečnost, že přípravek na ochranu rostlin není v EU povolen nebo zakázán, nevypovídá nic o jeho bezpečnosti«…

(rj)