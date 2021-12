Jen aby nezakázali sbírání hub…

Od pátku jsme měli vnoučata a docela jsem se s nimi nazlobil, aby neustále nechtěli být u počítače nebo na mobilu. Byli jsme na koncertě, když nesněžilo nebo nepršelo, poslal jsem je hrát si ven, podařilo se. Přitom nezávidím ani v nejmenším všem těm současným iPhonovým a GreenDealovým generacím. Připouštím, že se mohu mýlit, že tahle doba na nějakou cestu do budoucna svítí, ale já nějaké záblesky nevidím. Nejde pouze o řetězové množení techniky, o technický vývoj. Spíš mi připadá, že dávno překročil meze užitečnosti, a nyní již více škodí, než prospívá. Jde o to, že ze života mizí to přirozené, vlastní činnost a skutečný prožitek. A to zanikající, přirozené nenahrazuje nic nového, ale jen a výhradně technické, virtuální nejrozmanitější nabídky.

Proč tak dlouhý úvod, protože s virtuálními prožitky přicházejí i neuvěřitelné závěry a návrhy, které deformují náš skutečný život. Člověk, jako součást přírody, byl buď lovcem, nebo sběračem. Na štědrovečerní stůl vždycky patřil a patří u nás kapr. Naše generace si s kaprem spojují dětské Vánoce. Teď se ovšem v ohrožení ocitá i tato přirozenost. Jak uvádí web nasezahrada.com, jakási mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming (CIWF) zahájila 1. prosince 2021 sběr podpisů pod otevřený dopis budoucímu ministrovi zemědělství s výzvou, aby ukončil utrpení kaprů, kteří se nakupují živí.

»Jde bezesporu o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,« stojí v závěru otevřeného dopisu nacházejícího se na webu www.ciwf.cz. »Vzhledem k tomu, že nelze účinně kontrolovat, jak se s jednotlivými živými rybami po nákupu zachází, je jediným možným řešením takovému nákupu zamezit,« tvrdí vedoucí této šílené kampaně Lucie Mravcová. Asi nikdy nebyla na rybách.

Co dalšího přirozeného si z toho mála zbylého ještě necháme vzít? Že by nějakému pomatenci mohlo vadit třeba i sbírání hub? Chápu, že v dnešní psychopatické době by klidně mohlo být zdůvodnění, že houby (měl jsem správně napsat plodnice) jsou živý organismus a že když je vydloubneme ze země, tak je nehumánně zabíjíme. Nedivil bych se tomu...

Vojtěch FILIP