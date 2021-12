Akce, která nevyjde

Ukrajinský prezident Zelenskyj zřejmě překvapil své západní ochránce, když oznámil, že v jeho zemi se měl uskutečnit proruský puč. Reagovali však okamžitě. Summitem ministrů zahraničí, jenž údajně měl jako hlavní úkol ukázat sjednocenou Evropu, která je jednotná proti nevůli Lukašenkova běloruského režimu. Polsko si k tomu koncem minulého týdne následně přihřálo i »svou další polívčičku«. Rusko podle něj má agresívní zájmy. V čem však jsou? Především, pokud jde o Polsko, o vybudování plynovodu Nord Stream 2, který by do Evropy přivedl ruský plyn, aniž by poplatky za provoz plynuly do polské státní kasy. Co na tom, že pro Němce a další mimopolské odběratele by tento plyn mohl být levnější?

Ukrajina je na tom, pokud jde o tranzit ruského plynu, stejně. Zaujalo mne, jak právě zde se »svého stébla chytili« a vystoupili v souhlase s Poláky. Prezident Zelenskyj dokonce přidal ještě »třešničku na dortu«. Trochu si jeho myšlenky odporují, ale vyslovil je. Tak především – vrátí Ukrajině Krym, to za prvé, a zabránil puči, který se měl v zemi uskutečnit. Proto prý Rusové shromažďují na hranicích s Ukrajinou své vojáky, aby souběžně vpadli do země, to za druhé. Proč protiřečí? Protože v tichosti na hranicích s Donbasem a pevninou navazující na Krym se už shromáždili ukrajinští vojáci vyzbrojeni, jak jsme se dozvěděli z ČT, tou nejmodernější bojovou technikou ze Západu, tedy americkou. Televize nám ukázala zákopy, v nichž se pohybují ukrajinští vojáci. Techniku pochopitelně nikoli. Mohla by potvrdit agresívní Zelenského plány.

Černý Petr má být tedy přesunut na Rusko. Přitom stačí malý incident, aby se rozhořel požár. Že by ze strany Ruska, je nesmysl. Stačí se zeptat, jak by mu to pomohlo, i kdyby Ukrajinu za cenu vysokých ztrát obsadilo. Muselo by ji živit, čelilo by velkým politickým a ekonomickým problémům a sankcím všeho druhu.

Pokud by ovšem Ukrajina obsadila Krym nebo třeba Doněcko a Luhansko, myslí si to Zelenskyj, setkala by se tam s příznivým přijetím? A že by Rusko k tomu mlčelo? Situace je zamotaná. Rozřešit ji bude nejednoduché. Zelenského tým udělá všechno, aby do jakéhokoli konfliktu zatáhl Západ. Je si vědom, že po porážce v Afghánistánu nemůže NATO v čele s USA podruhé riskovat další neúspěch. Riskuje tedy. Aby však nedošlo k blamáži, mu na pomoc vystoupily americké zvláštní služby, které se také připojily k obvinění Ruska z připravovaného útoku, proto Biden má dokonce v přímém rozhovoru pohrozit Putinovi. »Svět chce být klamán.« Eskalaci napětí je nutné přehodit na Rusko. Je totiž třeba se nějak vymotat »z velkohubosti« ukrajinského vůdce a současně, ale o tom se »svět« nedozví, ho nějak přinutit, aby dal pokoj s harašením zbraní. Krym »zpátky« nedostane a že by východní »separatisté« poté, co mnohý ze zdejších občanů zahynul v boji s ukrajinskými nacionalisty, byli ochotni se vzdát? V to nelze doufat. Scénář kdysi použitý Gruzínci, totiž pokusit se obsadit Jižní Osetii v době, kdy svět měl jiné starosti, tam nevyšel, ale ani tady nevyjde. Naštěstí pro svět.

Václav ORT, člen VV ÚV KSČM za Královéhradecký kraj