Nepřítel číslo 1! Rusko je třeba zničit

Podle ukrajinských zvláštních služeb, kterým věří i velení NATO, což potvrdilo poslední zasedání ministrů zahraničí Aliance v Litvě, a dokonce také pan Stoltenberg, jinak generální tajemník NATO, Rusko má koncem února napadnout Ukrajinu. Proto těch devadesát tisíc ruských vojáků na hranicích s Donbasem a bojová technika, jaká tu ještě nebyla. Ukrajinští agenti údajně ještě zjistili, že se v zemi chystá nebo chystal proruský převrat, který měl připravovat oligarcha Achmetov s cílem odtrhnout Ukrajinu od Západu, což si myslí zase prezident této země, žurnalista Zelenskyj. Nepřipadá vám, že jste něco podobného už slyšeli? Mně ano. Připomeňme si proto:

Akce Skripal, březen 2018. Tehdy na lavičce v anglickém městě Salisbury byl nalezen v bezvědomí bývalý důstojník ruských tajných služeb, který v Rusku pracoval pro Brity. Společně s ním i jeho dcera. Otráveni měli být látkou nazvanou »novičok«. Obviněni byli dva ruští agenti. Proč nebyl zlikvidován přímo v Rusku, kde byl zadržen a nakonec mu byl umožněn odjezd do Anglie, jsme se nedozvěděli. Jen to, že obviněno bylo Rusko a následně potrestáno sankcemi.

Akce americké prezidentské volby, srpen 2018. Tehdy šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats obvinil Rusko, tedy jeho tajné služby, ze zasahování do předvolební kampaně. Jak? Nesdělil. Výsledek? Další sankce proti Rusku.

Akce Vrbětice, uskutečnění… rok 2014, odhalení »pravdy«: duben 2021. Vinni měli být dva ruští agenti, kteří se pohybovali po našem území. Výsledek - dva mrtví lidé, zlikvidovaný sklad munice a zbraní a vypovězení osmnácti ruských diplomatů z České republiky. Reakce NATO a Spojených států byla pod očekávání, i když i sankce přibyly. Plukovník Koudelka a jeho řídící orgány byli však zklamaní.

Jen srovnejme. Podle toho, co jsme se dozvěděli, v případu Skripal měli působit stejní agenti jako v případu Vrbětice. Jejich spoluúčast na ovlivňování amerických voleb, ač jistě tato stopa byla sledována, se nepodařilo dokázat. Přesto i další sankce se rozjely a různá cvičení za účasti amerických vojsk na rusko-natovských hranicích se opakují pravidelně, nehledě na rozmisťování amerických vojáků a jejich techniky do dalších lokalit Evropy. Jen mě mate, že oni dva ruští agenti mající na svém kontě Skripala, prý stačili i na Vrbětice. Časově to sice nehraje, ale kdo je takový hnidopich, aby srovnával data? Horší je, že na to skočila i Babišova vláda.

*Nyní přišla další akce. Tentokrát nikoli přes českou BIS, ale přes ukrajinské tajné služby. Byl »odhalen nejen puč«, ale i »datum plánovaného« vpádu Ruska na Ukrajinu. Jenže ta má dnes, jak jsme se dozvěděli ve čtvrtek z jednoho pořadu České televize, už jiné zbraně než po Majdanu. Je vyzbrojena těmi nejmodernějšími. Dodavatel? No přece Spojené státy a bezesporu i další členové NATO. Že Rusové chtějí vpád opravdu uskutečnit, nám také ve čtvrtek vysvětloval zaníceně jakýsi pan Havlíček, analytik z jakéhosi Výzkumného centra, kterých je u nás bezpočet. Nevím, zda také jeho platíme ze svých daní my, nebo mu přispívají zvláštní služby od Prahy přes Brusel až po americké Langley. To opravdu jsem nevystopoval. Ale jisté je, že si vybrali dobře. V pořadu paní Jílkové nezavřel pusu, a kdo říkal něco jiného než on, byl rázem umlčen kanonádou slov.

Proč však toto všechno? No přece proto, že se Rusko nechce podřídit a dělá si, co chce. Například společně s několika západními firmami dostavělo plynovod Nord Stream 2, který obejde jak Ukrajinu, tak Polsko a ještě ničí skvělý projekt, jak vydělat na americkém břidlicovém plynu, který by se mohl dovážet za více peněz do Evropy a američtí akcionáři, kterým jeho naleziště patří, by měli větší dividendy. To není přece tak složité k pochopení. Ale nejde jen o plynovod. Ve hře jsou další suroviny ze sibiřských plání, které by přece neměly patřit, jak nám kdysi vysvětlila paní Albrightová, jedinému státu. Takhle akcionáři scházející se na Wall Streetu či bildebergských srazech z toho nemají nic. Proto je Rusko nepřítel číslo jedna a je ho třeba zničit.

Jaroslav KOJZAR