Když administrativa nefunguje…

Velmi pozorně sleduji vývoj okolo pandemie COVID-19 a mohu říci, že jsem z toho stále více znechucen. A proč? O osudu nás občanů totiž nerozhodují odborníci, ale nějací nekompetentní politici, kteří do toho vnáší zmatek. Navíc, platnost certifikátu se od ledna zkrátí o devět měsíců, a tak je nezbytně nutné nechat si aplikovat třetí posilující dávku. Certifikát toho, kdo si ji nenechá dát, ztratí platnost. A co dál!?

Dlužno dodat, že s touto myšlenkou přichází i EU. Vzpomínám si přitom na výrok ministra Blatného: »Dostanete dávku, budete očkovaní a tím to pro vás skončilo.« Pane emeritní ministře, neskončilo! Realita je jiná. Máme již druhou dávku a nutíte nás do třetí! Takže politici nám slibují, a přidávají další a další požadavky na nás občany. A není to asi konečné. Do nebe volající je skutečnost, kdy politici vyhrožují odpůrcům očkování všemi možnými omezeními a vydíráním, což je nepřístupné a v rozporu s listinou práv. Ale to je nezajímá. Nedokážou v rámci osvěty přesvědčit občany o potřebnosti očkovat se, připustili v rámci svobody slova doslova chaos v názorech na řešení této situace. Prostý občan neví, co je vlastně pravda, co by měl dělat a hlavně na koho se obrátit. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

Za několik dnů uplyne doba, kdy bych si měl nechat aplikovat třetí posilující dávku i já. Postupoval jsem přesně podle pokynů zveřejněných ministerským předsedou a ministrem zdravotnictví. Tedy zaregistroval jsem se v centrálním registru, který se mi navíc připomněl sám. Stačilo uvést číslo mobilního telefonu a vyčkat dalších pokynů, tedy v tomto případě zaslání registračního kódu. Ale ejhle, přišlo mi upozornění, že se mám nejprve obrátit na svého praktického lékaře. Učinil jsem tak. Praktický lékař mne po mém dotazu ale odkázal opět na centrální registr. Provedl jsem tedy opět registraci, ale od té doby se nic neděje.

Tady chci upozornit, že patřím ještě k těm, kteří ovládají PC, tedy si dokáži poradit. Ale co ti ostatní senioři, kteří počítač nemají, nebo jej neovládají a nedokážou se registrovat? A co je zarážející, praktickým lékařem jsou odkazování na centrální registr, který s vámi nekomunikuje. Žiji navíc v příhraniční oblasti, tedy místech, kde jsou s proočkovaností údajně jisté problémy. Co si o tom tedy myslet, když jsou zde občané, kteří přistupují k tomuto problému odpovědně, ale přebujelá administrativa a její složitost jim v tom brání. Vrchnost nás nutí ke komunikaci s praktickými lékaři, ale mnozí z nich nefungují, nedovoláte se jim. Jak má tedy občan postupovat? A jak má postupovat proti dezinformační kampani týkající se očkování, která přebujele funguje na sociálních sítích? Poradí nám starším někdo?

A ještě něco. Premiér s velkou slávou oznamuje otevření očkovacího centra v O2 aréně. Budiž. Myslím si ale, že od začátku měli očkovací látky aplikovat praktici, kteří své pacienty znají nejlépe. Čtyři otázky zodpovězené při aplikaci v očkovacích centrech nepřinášejí nic dobrého. Bylo by to rychlejší, praktičtější apod. Vymlouvat se například na to, jak bychom očkovací dávky praktikům distribuovali, je holý nesmysl a neschopnost daný problém řešit. To je i názor velké části občanů.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice