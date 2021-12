Zbrojařské lobby

Celý svět se potácí v pandemické agonii, ekonomiky skřípou, inflace roste, lidé jsou zoufalí, ale jedna oblast dál vzkvétá jakoby nic. Z každoroční zprávy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) vyplývá, že i když celosvětový hrubý domácí produkt v roce 2020 klesl o 3,1 procenta, zbrojní průmysl dokázal o 1,3 procenta vzrůst. A kdo se tak snažil? No samozřejmě v první řadě Spojené státy. Respektive pět firem ze Spojených států se už od roku 2018 v žebříčku SIPRI stabilně umísťuje na prvních místech.

V celkovém objemu loni prodalo 41 amerických firem, které patří mezi stovku největších zbrojovek světa, zbraně za 285 miliard dolarů. Meziročně se jejich tržby zvýšil o 1,9 procenta a na celkových tržbách se podílely 54 procenty. Na druhém místě skončila Čína s podílem přibližně 13 procent. Třetí Británie měla na celkových tržbách podíl 7,1 procenta.

Kupodivu čtvrté Rusko eviduje meziroční pokles o 6,5 procent. Proč? Vždyť Západ Rusku vyhrožuje, neustále ho osočuje a zatím pouze verbálně a ekonomicky napadá. Přesto Rusko horlivě nezbrojí.

Ony by Spojené státy možná taky horlivě zbrojit nemusely, jenže to není tak úplně v rukou jejich vedení. »Společnosti zaměřené na obranu utratí ročně miliony za lobbování u politiků a dary na jejich kampaně. V posledních dvou desetiletích rozsáhlá síť lobbistů a dárců nasměrovala 285 milionů dolarů na příspěvky na kampaň a 2,5 miliardy dolarů na lobbování s cílem ovlivnit obrannou politiku,« uvedl v kontextu amerického prostředí pro server Al-Džazíra politolog Markus Bayer z Mezinárodního centra pro studium konfliktů v Bonnu (BICC). Biden a jemu podobní jsou tak jen loutky ve velké ekonomické hře, kde rozhodují jiní o tom, jak potečou miliardy do nesmyslného řinčení zbraní. Miliardy od daňových poplatníků z USA. Miliardy získané dalším šíleným zadlužováním země ve prospěch jen malé hrstky mocichtivých. Pod záštitou těch, kteří cíleně vyvolávají konflikty všude po světě, aby se ty nadměrně vyrobené zbraně mohly taky někde použít (vydrancování přírodního bohatství v místě je jen třešinkou na dortu a dalším zdrojem pro financování zbrojního průmyslu).

Tohle Rusko nepotřebuje. Nepotřebuje drancovat zdroje v chudých zemích. Má dostatek svých. Nenechává si diktovat lobbisty, protože velké zbrojařské firmy, co vím, jsou státní. Vyrábí tedy jen tolik, kolik potřebuje pro chod a výcvik armády a svou případnou obranu. A ruku na srdce, nechlubí se, tudíž bych se nedivila, kdyby mělo technologicky v rukávu nejedno eso, které by dokázalo odrovnat celou západní techniku lusknutím prstu.

Přesto nám mnozí cpou Západ jako vzor. Já tedy nevím, ale raději se přidám k někomu, kdo nežije na dluh, nechvástá se a nepere. Dělala jsem to tak už od školky…

Helena KOČOVÁ